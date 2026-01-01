Parse Server ist der Open-Source-Nachfolger der ursprÃ¼nglichen Parse-Plattform und bietet ein komplettes Backend-as-a-Service fÃ¼r mobile und Webanwendungen. Es stellt Objektspeicher, Benutzerauthentifizierung, Dateispeicher, Push-Benachrichtigungen und Live Queries Ã¼ber automatisch generierte REST- und GraphQL-APIs bereit, wodurch der GroÃŸteil des normalerweise fÃ¼r die Bereitstellung einer verbundenen App erforderlichen Boilerplates entfÃ¤llt.

Das Selbst-Hosting von Parse Server auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Benutzerkonten, Anwendungsdaten und Cloud-Code-Logik â€“ ohne GebÃ¼hren pro Anfrage, ohne Anbieterbindung und ohne Ã¼berraschende Migrationsfristen. Diese Bereitstellung wird mit MongoDB und dem offiziellen Parse Dashboard geliefert, damit Sie von Anfang an Klassen durchsuchen, Abfragen ausfÃ¼hren und Schemata verwalten kÃ¶nnen.