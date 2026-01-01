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Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Dateiserver mit einer ĂĽbersichtlichen WeboberflĂ¤che, WebDAV-UnterstĂĽtzung und Pfad-basierter Zugriffskontrolle.

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VerlĂ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dufs erstellen kĂ¶nnen

Dufs ist ein leichter Open-Source-Dateiserver, mit dem Sie Dateien ĂĽber eine ĂĽbersichtliche WeboberflĂ¤che durchsuchen, hochladen, herunterladen und verwalten kĂ¶nnen. Er unterstĂĽtzt WebDAV, sodass Sie Ihren Speicher als Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mit jedem Standard-Dateimanager-Client einbinden kĂ¶nnen â€“ ohne zusĂ¤tzliche Software auf dem verbindenden GerĂ¤t.

Wenn Sie Dufs auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Ihre Dateien auf einer Infrastruktur, die Sie vollstĂ¤ndig kontrollieren, ohne Cloud-SpeichergebĂĽhren, ohne DateigrĂ¶ĂźenbeschrĂ¤nkungen des Anbieters und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Konfigurieren Sie Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Zugriffsregeln pro Verzeichnis, schĂĽtzen Sie Pfade mit Anmeldeinformationen und teilen Sie Dateien sicher ĂĽber HTTPS durch die integrierte Traefik-Integration.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von Dufs

Web-Dateibrowser

Dateien von jedem Browser aus durchsuchen, hochladen, herunterladen, umbenennen und lĂ¶schen, ohne zusĂ¤tzliche Client-Software zu installieren.

WebDAV-Protokoll

Binden Sie Ihren Dufs-Server als natives Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mithilfe der integrierten WebDAV-UnterstĂĽtzung des Betriebssystems ein.

Pfadbasierte Zugriffskontrolle

Wenden Sie unterschiedliche Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Regeln auf verschiedene Verzeichnisse an, die jeweils durch individuelle Anmeldeinformationen geschĂĽtzt sind.

Dateisuche und Vorschau

Durchsuchen Sie Ihre gespeicherten Dateien nach Namen und zeigen Sie eine Vorschau gĂ¤ngiger Formate wie Bilder, Text und Video direkt im Browser an.

Einzelner Container

LĂ¤uft als einzelner, schlanker Container ohne externe Datenbank â€” einfach zu sichern, zu migrieren und zu warten.

Warum Sie Dufs auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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