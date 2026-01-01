Damselfly ist eine serverbasierte Fotoverwaltungsanwendung, die für sehr große Bibliotheken entwickelt wurde. Sie indiziert einen übergeordneten Bilderordner, erstellt im Hintergrund Miniaturansichten und ermöglicht die Suche über IPTC-Schlagwort-Tags, Ordnernamen, EXIF-Metadaten, Gesichter und erkannte Objekte über eine schnelle Blazor WebAssembly Benutzeroberfläche. Gesichtserkennung und Objekterkennung laufen lokal und offline, ohne SaaS-Abhängigkeit.

Das Selbst-Hosting von Damselfly auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Fotometadaten, Gesichtsvektoren und die Bibliotheksstruktur in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt in einem öffentlichen Fotodienst. Die Plattform verarbeitet über 500.000 Bildkataloge mit Suchvorgängen im Sub-Sekundenbereich, unterstützt Mehrbenutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und lässt sich mit dem Damselfly Desktop-Client für Synchronisierungs- und Bearbeitungsworkflows auf Laptops koppeln.