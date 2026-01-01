Damselfly als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Serverbasiertes Fotomanagement mit geräteinterner Gesichtserkennung, Objekterkennung und Volltext-Metadatensuche.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Damselfly erstellen können
Damselfly ist eine serverbasierte Fotoverwaltungsanwendung, die für sehr große Bibliotheken entwickelt wurde. Sie indiziert einen übergeordneten Bilderordner, erstellt im Hintergrund Miniaturansichten und ermöglicht die Suche über IPTC-Schlagwort-Tags, Ordnernamen, EXIF-Metadaten, Gesichter und erkannte Objekte über eine schnelle Blazor WebAssembly Benutzeroberfläche. Gesichtserkennung und Objekterkennung laufen lokal und offline, ohne SaaS-Abhängigkeit.
Das Selbst-Hosting von Damselfly auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Fotometadaten, Gesichtsvektoren und die Bibliotheksstruktur in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt in einem öffentlichen Fotodienst. Die Plattform verarbeitet über 500.000 Bildkataloge mit Suchvorgängen im Sub-Sekundenbereich, unterstützt Mehrbenutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und lässt sich mit dem Damselfly Desktop-Client für Synchronisierungs- und Bearbeitungsworkflows auf Laptops koppeln.
Wichtige Funktionen von Damselfly
Lokale Gesichtserkennung
Führt Gesichtserkennung und -identifizierung vollständig auf dem Server durch, ohne Abhängigkeit von einer Drittanbieter-API, und gruppiert Fotos nach erkannten Personen für Workflows zur Personensuche.
Objekterkennung
Identifiziert Objekte, Szenen und Bildfarben in Ihrer Bibliothek, sodass eine Suche nach „Hund“ oder „Strand“ passende Fotos zurückgibt, selbst ohne manuelle Verschlagwortung.
IPTC-Verschlagwortung
Schnelle, zerstörungsfreie EXIF/IPTC-Stichwortaktualisierungen mittels ExifTool — JPEGs werden nicht neu kodiert, wenn Tags geändert werden, wodurch die ursprüngliche Qualität erhalten bleibt.
Volltext-Metadatensuche
Sekundenbruchteil-Suche über Hunderttausende von Bildern nach Tag, Ordner, Dateiname, Kamera, Objektiv, Datumsbereich, Ausrichtung und mehr.
Auswahlkorb
Bilder aus Suchergebnissen in einem dauerhaften Warenkorb speichern, dann herunterladen, mit Wasserzeichen exportieren oder sie mit dem Damselfly-Client mit einem Desktop synchronisieren.
Warum Sie Damselfly auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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