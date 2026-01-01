PatchMon als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Linux-Patch-Management- und Flottenüberwachungsplattform mit In-Browser-SSH-Terminal und Compliance-Scanning.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PatchMon erstellen können
PatchMon ist eine Open-Source-Plattform für Linux-Patch-Management und Flottenüberwachung, die Systemadministratoren ein einziges Dashboard bietet, um Patches auf allen verwalteten Linux-Hosts zu verfolgen, zu genehmigen und bereitzustellen. Sie bietet Echtzeit-Sichtbarkeit des Paketstatus, orchestriertes Patching mit Genehmigungsworkflows, OpenSCAP- und CIS-Compliance-Scanning, Docker Bench-Sicherheitsaudits und ein In-Browser-SSH-Terminal, das von Apache Guacamole betrieben wird – alles ohne dass ein SSH-Client auf der Verwaltungsmaschine erforderlich ist.
Im Gegensatz zu kommerziellen Patch-Management-Lösungen, die pro Knoten Gebühren erheben, kann PatchMon kostenlos selbst gehostet werden und verbindet sich über einen schlanken Agenten mit verwalteten Hosts. Die gesamte Patch-Historie, Compliance-Berichte und Host-Inventar bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass Daten an externe Dienste gesendet werden.
Wichtige Funktionen von PatchMon
Flottenweite Patch-Orchestrierung
Überprüfen Sie ausstehende Updates für Ihre gesamte Linux-Flotte, genehmigen Sie Patch-Batches und stellen Sie sie mit Planungs- und Rollback-Kontrollen von einem einzigen Dashboard aus bereit.
Browserbasiertes SSH-Terminal
Greifen Sie direkt über den Browser auf jeden verwalteten Host zu, über ein Apache Guacamole-gestütztes Terminal — keine SSH-Client-Installation oder Portweiterleitung erforderlich.
Compliance-Scanning
Führen Sie OpenSCAP-, CIS-Benchmark- und Docker-Bench-Sicherheitsprüfungen für verwaltete Hosts durch und verfolgen Sie die Compliance-Haltung im Zeitverlauf ohne separate Tools.
Echtzeit-Paketzustand
Sehen Sie in Echtzeit, welche Pakete auf jedem verwalteten Host veraltet, anfällig oder fehlend sind, mit Schweregradindikatoren und CVE-Links.
Patch-Freigabe-Workflows
Eine explizite Genehmigung ist erforderlich, bevor Patches auf Produktions-Hosts bereitgestellt werden, mit Audit-Trails, die protokollieren, wer was wann genehmigt hat.
Warum Sie PatchMon auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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