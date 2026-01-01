Loomio ist eine Open-Source-Plattform, die speziell für die kollaborative Entscheidungsfindung entwickelt wurde. Gruppen können strukturierte Diskussionen führen, Vorschläge erstellen, Umfragen durchführen und Ergebnisse festhalten – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu allgemeinen Chat-Tools konzentriert Loomio Gespräche darauf, klare Entscheidungen zu treffen, was es ideal für Genossenschaften, gemeinnützige Organisationen, Bürgerinitiativen und verteilte Teams macht.

Das Selbst-Hosting von Loomio auf Ihrem eigenen VPS hält die Mitgliederdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Abhängigkeit von einem Drittanbieterdienst. Diese Bereitstellung umfasst die vollständige Rails-Webanwendung, den Sidekiq-Hintergrundprozess, die PostgreSQL-Datenbank, die Redis-Warteschlange und einen Hocuspocus-Server für die kollaborative Dokumentenbearbeitung in Echtzeit.