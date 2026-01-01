Komga ist ein Open-Source-Medienserver, der speziell fÃ¼r Comics, Manga, BDs, Zeitschriften und E-Books entwickelt wurde. Er scannt Ihre Bibliothek mit CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- und anderen Archivformaten, extrahiert Metadaten, generiert Miniaturansichten und stellt alles Ã¼ber einen schnellen Web-Reader sowie OPDS-, Kobo Sync- und KOReader Sync-Feeds fÃ¼r native Apps und E-Ink-GerÃ¤te bereit.

Das Selbst-Hosting von Komga auf Ihrem VPS verwandelt jeden Ordner mit Comic- und Manga-Dateien in eine private, mobilfreundliche Bibliothek, die Sie von Ã¼berall aus lesen kÃ¶nnen â€“ im Web, auf einem Kobo- oder KOReader-E-Ink-GerÃ¤t oder Ã¼ber OPDS-kompatible Apps wie Panels, Chunky und KyBook. Es gibt keine AbonnementgebÃ¼hren, kein DRM, und keine Plattform entscheidet, was in Ihrer Bibliothek verbleibt.