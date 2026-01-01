Mastodon als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete, föderierte Microblogging-Plattform, die sich mit einem globalen Netzwerk von unabhängig betriebenen Servern verbindet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mastodon erstellen können
Mastodon ist das führende quelloffene föderierte soziale Netzwerk — das größte Projekt im ActivityPub-Fediverse, mit Tausenden von unabhängig betriebenen Instanzen und zig Millionen Nutzern weltweit. Es sieht aus und fühlt sich an wie eine vertraute Microblogging-Plattform, aber jeder Server wird von jemand anderem besessen, moderiert und betrieben, und Nutzer auf jedem Server können Nutzern auf jedem anderen Server folgen und sich mit ihnen unterhalten.
Der Betrieb einer eigenen Mastodon-Instanz auf einem VPS gibt Ihnen ein dauerhaftes Zuhause im Fediverse — eines, das Sie vollständig kontrollieren. Sie legen die Regeln fest, wählen, wer sich anmelden kann, entscheiden, wer mit wem föderiert, und besitzen die Daten, ohne Werbung, ohne algorithmische Zeitleiste und ohne Drittanbieter-Plattform, die die Bedingungen morgen ändern kann.
Wichtige Funktionen von Mastodon
ActivityPub-Föderation
Unterstützt den W3C ActivityPub-Standard, sodass Ihre Instanz mit jedem anderen Mastodon-Server, Pleroma, Misskey und dem gesamten Fediverse interoperabel ist.
Chronologische Zeitleiste
Beiträge erscheinen in der Reihenfolge, in der sie gesendet wurden – kein algorithmisches Ranking, keine empfohlenen Anzeigen, kein neu angeordneter Feed, der um Engagement konkurriert.
Moderation auf Serverebene
Eigentümerdefinierte Community-Regeln, Inhaltswarnungen und instanzweite Sperren ermöglichen es Ihnen, eine Community mit dem gewünschten Ton zu kultivieren.
Rich-Post-Editor
Bis zu 500 Zeichen pro Beitrag (konfigurierbar), Umfragen, Medienanhänge, Inhaltswarnungen, Alternativtext und anpassbare Sichtbarkeit pro Beitrag.
Open API und Clients
Ausgereifte REST- und Streaming-APIs betreiben ein breites Ökosystem von mobilen und Desktop-Clients, einschließlich der offiziellen Mastodon-Apps für iOS und Android.
Warum Sie Mastodon auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.