Mastodon ist das führende quelloffene föderierte soziale Netzwerk — das größte Projekt im ActivityPub-Fediverse, mit Tausenden von unabhängig betriebenen Instanzen und zig Millionen Nutzern weltweit. Es sieht aus und fühlt sich an wie eine vertraute Microblogging-Plattform, aber jeder Server wird von jemand anderem besessen, moderiert und betrieben, und Nutzer auf jedem Server können Nutzern auf jedem anderen Server folgen und sich mit ihnen unterhalten.

Der Betrieb einer eigenen Mastodon-Instanz auf einem VPS gibt Ihnen ein dauerhaftes Zuhause im Fediverse — eines, das Sie vollständig kontrollieren. Sie legen die Regeln fest, wählen, wer sich anmelden kann, entscheiden, wer mit wem föderiert, und besitzen die Daten, ohne Werbung, ohne algorithmische Zeitleiste und ohne Drittanbieter-Plattform, die die Bedingungen morgen ändern kann.