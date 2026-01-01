Penpot ist die erste Open-Source-Design- und Prototyping-Plattform, die speziell für die domänenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Designern und Entwicklern entwickelt wurde. Im Gegensatz zu proprietären Alternativen, die Teams an Abonnementmodelle und geschlossene Ökosysteme binden, basiert Penpot auf offenen Webstandards, gibt natives SVG aus und generiert CSS-fertigen Code, den Entwickler direkt in ihren Projekten verwenden können.

Das Selbst-Hosting von Penpot auf Ihrem eigenen VPS hält alle Designdateien, Kundenarbeiten und geistiges Eigentum ausschließlich auf Ihren Servern – keine Gebühren pro Arbeitsplatz, keine Anbieterbindung und vollständige Kontrolle über Ihre Designinfrastruktur und Daten.