OpnForm ist eine Open-Source-Alternative zu Typeform und Google Forms, entwickelt fÃ¼r Teams, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Formulardaten und den Ãœbermittlungsprozess wÃ¼nschen. Es bietet einen Drag-and-Drop-Formular-Editor mit bedingter Logik, mehrseitigen Formularen, Dateiuploads und einer breiten Palette von Feldtypen â€“ alles ohne GebÃ¼hren pro Antwort oder dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.

Das Selbst-Hosting von OpnForm bietet Ihnen unbegrenzte Antworten, individuelles Branding und die MÃ¶glichkeit, FormularÃ¼bermittlungen direkt mit Ihren eigenen Datenbanken, Webhooks und BenachrichtigungskanÃ¤len zu verbinden. Sie legen die Datenaufbewahrungsrichtlinien fest und kontrollieren, wer Zugriff auf die Ãœbermittlungsdaten hat, wodurch es sich fÃ¼r regulierte Branchen und datenschutzbewusste Teams eignet.