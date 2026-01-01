Infisical ist eine Open-Source-Plattform für das Geheimnismanagement, die verstreute .env-Dateien und fest codierte Anmeldeinformationen durch eine einzige, auditierbare Quelle der Wahrheit ersetzt. Sie bietet eine übersichtliche Web-Benutzeroberfläche, CLI- und SDK-Integrationen zum Speichern, Synchronisieren und Rotieren von Geheimnissen über Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen hinweg, ohne jemals sensible Werte in die Versionskontrolle zu übernehmen.

Das Selbst-Hosting von Infisical bedeutet, dass Ihre API-Schlüssel, Datenbankpasswörter und Dienst-Tokens niemals Ihre eigene Infrastruktur verlassen. Sie erhalten vollständige Audit-Trails, rollenbasierte Zugriffskontrolle und Geheimnis-Versionierung auf Hardware, die Sie kontrollieren – ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne das Risiko, dass eine Drittanbieter-Verletzung Ihre Anmeldeinformationen preisgibt.