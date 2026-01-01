Kimai ist eine ausgereifte Open-Source-Zeiterfassungsanwendung, die Freiberuflern, Agenturen und Unternehmen eine zuverlässige Möglichkeit bietet, abrechenbare Stunden zu erfassen, Kundenprojekte zu verwalten und präzise Rechnungen zu erstellen. Mit einer übersichtlichen Weboberfläche, Mehrbenutzerunterstützung und rollenbasierten Berechtigungen skaliert es von einem einzelnen Entwickler, der seine eigene Zeit erfasst, bis hin zu einer Agentur, die Dutzende von Teammitgliedern über viele Kunden hinweg koordiniert.

Im Gegensatz zu SaaS-Zeiterfassungstools, die pro Benutzerplatz abrechnen, bedeutet das Selbst-Hosting von Kimai auf Ihrem eigenen VPS keine wiederkehrenden Abonnementkosten und vollständige Kontrolle über Ihre Zeiterfassungs- und Abrechnungsdaten. Diese Vorlage enthält MySQL für eine dauerhafte, produktionsreife Speicherung.