PicoShare mit einem Klick installieren.
Minimalistische selbstgehostete Dateifreigabe mit ablaufenden Links, Gast-Uploads und ohne Dateigrößenbeschränkungen.
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit PicoShare erstellen können
PicoShare ist ein quelloffener, minimalistischer Dateifreigabedienst, der darauf ausgelegt ist, eine Sache gut zu können: eine Datei hochzuladen und einen Direkt-Download-Link zu teilen. Im Gegensatz zu vollständigen Cloud-Speicherplattformen verfügt PicoShare über keine Ordnerhierarchie, keine Mehrbenutzerkonten und keine Speicherkontingente – nur eine einzige gemeinsame Passphrase, die die Admin-Oberfläche schützt, und eine saubere öffentliche URL für jede Datei, die Sie teilen. Links können so eingestellt werden, dass sie nach einer konfigurierbaren Zeitspanne oder Download-Anzahl ablaufen, und Gast-Upload-Links ermöglichen externen Mitwirkenden, Dateien ohne Konto auf Ihren Server hochzuladen.
Das Selbst-Hosting von PicoShare auf Ihrem VPS bedeutet, dass freigegebene Dateien auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden, ohne eine Drittanbieterplattform zwischen Ihnen und Ihren Empfängern und ohne dass eine Datei wegen zu großer Größe abgelehnt wird.
Wichtige Funktionen von PicoShare
Ablaufende Freigabelinks
Legen Sie fest, dass Links nach einem bestimmten Zeitraum oder einer bestimmten Anzahl von Downloads ablaufen, sodass freigegebene Dateien automatisch entfernt werden, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben.
Gast-Upload-Links
Generieren Sie einmalige oder wiederverwendbare Upload-Links, damit externe Mitarbeiter Dateien auf Ihren Server hochladen können, ohne ein Konto zu erstellen oder Ihre anderen Dateien zu sehen.
Keine Dateigrößenbeschränkungen
PicoShare legt keine Beschränkungen für Dateigröße oder -typ fest, sodass Sie große Videos, Disk-Images oder Archive teilen können, die Cloud-Dienste ablehnen würden.
Keine externen Abhängigkeiten
SQLite speichert alle Metadaten lokal — kein Datenbankserver, kein Redis, keine Hintergrund-Worker — wodurch die gesamte Bereitstellung ein einziger Container ist.
Direkte Download-URLs
Jede freigegebene Datei erhält eine saubere, dauerhafte Direkt-Download-URL, sodass Empfänger sie herunterladen können, ohne eine Weboberfläche navigieren oder sich anmelden zu müssen.
Warum Sie PicoShare auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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