PicoShare ist ein quelloffener, minimalistischer Dateifreigabedienst, der darauf ausgelegt ist, eine Sache gut zu können: eine Datei hochzuladen und einen Direkt-Download-Link zu teilen. Im Gegensatz zu vollständigen Cloud-Speicherplattformen verfügt PicoShare über keine Ordnerhierarchie, keine Mehrbenutzerkonten und keine Speicherkontingente – nur eine einzige gemeinsame Passphrase, die die Admin-Oberfläche schützt, und eine saubere öffentliche URL für jede Datei, die Sie teilen. Links können so eingestellt werden, dass sie nach einer konfigurierbaren Zeitspanne oder Download-Anzahl ablaufen, und Gast-Upload-Links ermöglichen externen Mitwirkenden, Dateien ohne Konto auf Ihren Server hochzuladen.

Das Selbst-Hosting von PicoShare auf Ihrem VPS bedeutet, dass freigegebene Dateien auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden, ohne eine Drittanbieterplattform zwischen Ihnen und Ihren Empfängern und ohne dass eine Datei wegen zu großer Größe abgelehnt wird.