Crawl4AI in einem Klick installieren.
Open-Source-Web-Crawler, der Websites in sauberes, LLM-bereites Markdown für KI-Datenpipelines umwandelt.
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Was Sie mit Crawl4AI erstellen können
Crawl4AI ist ein fortschrittlicher Web-Crawler und Scraper, der speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde. Er wandelt Webinhalte in strukturierte, LLM-bereite Markdown-Ausgaben um und bildet damit die ideale Grundlage für RAG (Retrieval-Augmented Generation)-Systeme, Trainingsdatensätze und KI-gesteuerte Content-Pipelines. Mit über 50.000 GitHub-Sternen hat er sich zur bevorzugten Crawling-Lösung in der KI-Entwicklergemeinschaft entwickelt.
Die Plattform unterstützt die vollständige Browsersteuerung für JavaScript-intensive Websites, asynchrones Crawling mit Browser-Pooling, intelligente Inhaltsfilterung und RESTful API-Zugriff – alles verpackt in einem Echtzeit-Monitoring-Dashboard und einem interaktiven Playground. Das Selbst-Hosting von Crawl4AI auf Ihrem VPS bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung für intensive Crawling-Operationen und volle Kontrolle über die Datenverarbeitung, ohne sensible Inhalte über Drittanbieterdienste zu leiten.
Wichtige Funktionen von Crawl4AI
LLM-Bereite Ausgabe
Konvertiert gecrawlte Seiten in sauberes Markdown, optimiert für die direkte Einspeisung in Sprachmodell-Pipelines und RAG-Systeme.
Volle Browser-Kontrolle
Verarbeitet JavaScript-gerenderte Seiten und dynamische Inhalte mithilfe von Browser-Pooling für hochleistungsfähige, präzise Datenextraktion.
RESTful API Zugriff
Stellt HTTP-Endpunkte zur Integration von Web-Crawling in bestehende Anwendungen und automatisierte Daten-Workflows bereit.
Echtzeit-Überwachung
Integriertes Dashboard und interaktiver Spielplatz ermöglichen es Ihnen, Crawl-Vorgänge zu verfolgen, Extraktionsstrategien zu testen und Konfigurationen live zu debuggen.
Intelligente Filterung
Strukturierte Extraktionsstrategien filtern Rauschen und isolieren relevante Inhalte, wodurch der Nachbearbeitungsaufwand in Ihrer KI-Pipeline reduziert wird.
Warum Sie Crawl4AI auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.