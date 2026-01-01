Meilisearch ist eine blitzschnelle, quelloffene Suchmaschine, die in Rust geschrieben wurde und relevante Ergebnisse in unter 50 ms liefert, mit integrierter Fehlertoleranz, Facettenfilterung und anpassbarer Rangfolge – alles über eine einfache REST-API. Sie funktioniert sofort mit intelligenten Standardeinstellungen, wodurch es einfach ist, leistungsstarke Suchfunktionen zu E-Commerce-Shops, Dokumentationsseiten und SaaS-Anwendungen hinzuzufügen.

Das Hosten von Meilisearch auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte CPU und Arbeitsspeicher für eine konsistente Leistung von unter 50 ms unter Last, unbegrenzte Dokumentenindizierung zu festen Kosten und volle Kontrolle über Sicherheit und Konfiguration, ohne auf einen verwalteten Suchdienst angewiesen zu sein.