Readeck mit einem Klick installieren.
Selbst gehosteter Read-it-later- und Lesezeichen-Manager, der den lesbaren Inhalt jeder Webseite dauerhaft speichert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Readeck erstellen kÃ¶nnen
Readeck ist ein schlanker, quelloffener Lesezeichen-Manager und eine Read-it-later-Anwendung, die den lesbaren Text, Bilder und Artikel von jeder URL in dem Moment erfasst, in dem Sie sie speichern. Jedes Lesezeichen wird als einzelnes, unverÃ¤nderliches ZIP-Archiv gespeichert, sodass Ihre gespeicherten Artikel auch dann verfÃ¼gbar bleiben, wenn sich die Originalseite Ã¤ndert oder aus dem Web verschwindet.
Das Selbst-Hosting von Readeck auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Leseliste, Markierungen und Labels vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne Tracking durch Dritte, ohne GebÃ¼hren pro Konto und ohne das Risiko, dass ein kostenpflichtiger Dienst eingestellt wird. Ein einzelnes Go-Binary, das von SQLite unterstÃ¼tzt wird, bedeutet einen sehr geringen Ressourcenverbrauch und eine reibungslose Erfahrung selbst bei kleinen VPS-PlÃ¤nen.
Wichtige Funktionen von Readeck
Langzeitarchivierung
Jedes Lesezeichen wird als unverÃ¤nderliches ZIP-Archiv gespeichert, sodass gespeicherte Artikel lesbar bleiben, selbst wenn die Originalseite nicht mehr existiert.
EPUB- und OPDS-Export
Exportieren Sie jeden Artikel oder jede Sammlung nach EPUB und greifen Sie direkt von E-Readern, die OPDS-Kataloge unterstÃ¼tzen, auf Ihre Bibliothek zu.
Highlights und Beschriftungen
Markieren Sie wichtige Passagen und organisieren Sie Lesezeichen mit Labels, Favoriten und Archiven, um sie spÃ¤ter schnell wiederzufinden.
Smarte Kollektionen
Speichern Sie Suchanfragen als Sammlungen, um Lesezeichen automatisch nach Label, Website oder jedem anderen von Ihnen definierten Filter zu gruppieren.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie ArtikelÃ¼berschriften, Inhalte und Labels, um sofort jede Passage aus Ihrer gespeicherten Bibliothek zu finden.
Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Seiten mit einem Klick mithilfe der offiziellen Firefox- und Chrome-Erweiterungen, kein Kopieren und EinfÃ¼gen erforderlich.
Warum Sie Readeck auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.