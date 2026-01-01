NZBGet in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Effizienter Usenet-BinÃ¤r-Downloader, geschrieben in C++ mit einer ausgefeilten WeboberflÃ¤che und einem breiten Automatisierungs-Ã–kosystem.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NZBGet erstellen kÃ¶nnen
NZBGet ist ein hochleistungsfÃ¤higer Usenet-BinÃ¤r-Downloader, der in C++ geschrieben wurde, entwickelt fÃ¼r maximalen Durchsatz und minimale CPU- und Speichernutzung. Er lÃ¤dt NZB-Dateien von Usenet-Servern herunter, repariert unvollstÃ¤ndige BeitrÃ¤ge mit PAR2, entpackt RAR-Archive und Ã¼bergibt die fertigen Dateien an Nachbearbeitungsskripte oder Arr-Anwendungen â€“ alles Ã¼ber eine reaktionsschnelle Web-BenutzeroberflÃ¤che, die auf praktisch jeder Hardware lÃ¤uft.
Das Selbst-Hosting von NZBGet auf einem VPS sorgt dafÃ¼r, dass Ihre Downloads rund um die Uhr in einem schnellen Netzwerk laufen, ohne einen Heim-PC zu blockieren. Es lÃ¤sst sich nahtlos mit Sonarr, Radarr, Lidarr und anderen Automatisierungstools kombinieren, die NZB-URLs Ã¼ber seine REST-API Ã¼bergeben.
Wichtige Funktionen von NZBGet
BranchenfÃ¼hrender Durchsatz
Die C++-Codebasis lastet schnelle Usenet-Verbindungen mit minimaler CPU- und Speicherlast aus, wodurch Platz fÃ¼r andere Dienste auf demselben VPS bleibt.
PAR2 reparieren und entpacken
Automatische Verifizierung, Reparatur beschÃ¤digter BeitrÃ¤ge und RAR/RAR5-Extraktion, damit abgeschlossene Downloads gebrauchsfertig in Ihrer Bibliothek landen.
Servarr-kompatible REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Ã¤hnliche Tools Ã¼bergeben NZBs direkt Ã¼ber die gut unterstÃ¼tzte JSON-RPC API.
Leistungsstarke Nachbearbeitung
Hook-Skripte in jeder Download-Phase ermÃ¶glichen es Ihnen, Medienbibliothek-Scans, Benachrichtigungen, Transkodierung oder jeden benutzerdefinierten Workflow pro Kategorie auszulÃ¶sen.
Responsive Web-UI
Ãœbersichtliche Browser-OberflÃ¤che mit Warteschlangenverwaltung, serverbezogenen Statistiken und vollem Konfigurationszugriff â€” funktioniert reibungslos auf Desktop und MobilgerÃ¤ten.
Warum Sie NZBGet auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.