NZBGet ist ein hochleistungsfÃ¤higer Usenet-BinÃ¤r-Downloader, der in C++ geschrieben wurde, entwickelt fÃ¼r maximalen Durchsatz und minimale CPU- und Speichernutzung. Er lÃ¤dt NZB-Dateien von Usenet-Servern herunter, repariert unvollstÃ¤ndige BeitrÃ¤ge mit PAR2, entpackt RAR-Archive und Ã¼bergibt die fertigen Dateien an Nachbearbeitungsskripte oder Arr-Anwendungen â€“ alles Ã¼ber eine reaktionsschnelle Web-BenutzeroberflÃ¤che, die auf praktisch jeder Hardware lÃ¤uft.

Das Selbst-Hosting von NZBGet auf einem VPS sorgt dafÃ¼r, dass Ihre Downloads rund um die Uhr in einem schnellen Netzwerk laufen, ohne einen Heim-PC zu blockieren. Es lÃ¤sst sich nahtlos mit Sonarr, Radarr, Lidarr und anderen Automatisierungstools kombinieren, die NZB-URLs Ã¼ber seine REST-API Ã¼bergeben.