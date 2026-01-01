Apache Solr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Unternehmensgerechte Open-Source-Suchplattform, die Volltextsuche, facettierte Navigation und Echtzeit-Indizierung für jede Anwendung ermöglicht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache Solr erstellen können
Apache Solr ist eine bewährte Open-Source-Suchplattform, die auf Apache Lucene basiert und von Tausenden von Organisationen weltweit genutzt wird. Sie ermöglicht Volltextsuche, facettiertes Browsing, Trefferhervorhebung, räumliche Suche und die Verarbeitung umfangreicher Dokumente – alles über eine REST-API, die mit jeder Sprache oder jedem Framework funktioniert.
Das Selbst-Hosting von Solr auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Suchinfrastruktur, den Datenschutz und die Leistungsoptimierung, ohne Gebühren pro Abfrage oder Anbieterbindung. Ob Sie eine Website-Suche, eine Produktsuche im E-Commerce oder die Abfrage von Unternehmensdokumenten benötigen, Solrs ausgereiftes Ökosystem und erweiterbares Schema machen es zu einer bewährten Grundlage.
Wichtige Funktionen von Apache Solr
Volltextsuche
Lucene-gestützte Textanalyse mit Tokenisierung, Stemming, Synonymen und Relevanzoptimierung liefert präzise Ergebnisse über große Dokumentensammlungen hinweg.
Facettennavigation
Native Facettierung ermöglicht es Benutzern, die Auswahl nach Kategorie, Preis, Datum oder jedem indizierten Feld zu verfeinern – die Standard-Engine hinter E-Commerce- und Inhaltsfilter-Schnittstellen.
Echtzeit-Indizierung
Dokumente, die dem Index hinzugefügt werden, werden innerhalb von Sekunden durchsuchbar, was eine nahezu Echtzeit-Suche für Anwendungen ermöglicht, die aktuelle Ergebnisse erfordern.
Umfassende Dokumentenverarbeitung
Integrierte Apache Tika-Integration extrahiert und indiziert automatisch Text aus PDFs, Word-Dokumenten, HTML und über tausend anderen Dateiformaten.
REST API
Den Index über HTTP mit JSON-, XML- oder CSV-Antworten abfragen und aktualisieren – keine Solr-spezifische Client-Bibliothek erforderlich, um sich in jeden Stack zu integrieren.
Warum Sie Apache Solr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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