Apache Solr ist eine bewährte Open-Source-Suchplattform, die auf Apache Lucene basiert und von Tausenden von Organisationen weltweit genutzt wird. Sie ermöglicht Volltextsuche, facettiertes Browsing, Trefferhervorhebung, räumliche Suche und die Verarbeitung umfangreicher Dokumente – alles über eine REST-API, die mit jeder Sprache oder jedem Framework funktioniert.

Das Selbst-Hosting von Solr auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Suchinfrastruktur, den Datenschutz und die Leistungsoptimierung, ohne Gebühren pro Abfrage oder Anbieterbindung. Ob Sie eine Website-Suche, eine Produktsuche im E-Commerce oder die Abfrage von Unternehmensdokumenten benötigen, Solrs ausgereiftes Ökosystem und erweiterbares Schema machen es zu einer bewährten Grundlage.