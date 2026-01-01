CodiMD mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit für Teams zum gemeinsamen Erstellen von Dokumentationen, Besprechungsnotizen und Präsentationen.
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Was Sie mit CodiMD erstellen können
CodiMD ist ein Open-Source, selbst gehosteter kollaborativer Markdown-Editor in Echtzeit, der auf der Grundlage von HackMD entwickelt wurde. Er ermöglicht es mehreren Teammitgliedern, dasselbe Dokument gleichzeitig mit sofortiger Synchronisierung zu bearbeiten, was ihn ideal für technische Dokumentation, Sprint-Notizen, Architektur-Entscheidungsdokumente und kollaboratives Schreiben jeglicher Art macht. Der geteilte Bildschirm-Editor rendert Markdown live, sodass Autoren immer genau sehen, wie ihr Inhalt aussehen wird.
Das Selbst-Hosting von CodiMD bedeutet, dass Ihre Notizen und Dokumente niemals über Server von Drittanbietern gelangen, was für Organisationen wichtig ist, die interne Strategien, Kundeninformationen oder technische Spezifikationen verwalten. Alle Daten verbleiben in Ihrer VPS-gestützten PostgreSQL-Datenbank, und Sie kontrollieren, wer sich registrieren und auf die Plattform zugreifen kann. Diese Bereitstellung koppelt den CodiMD-Server mit PostgreSQL für eine zuverlässige Dokumenten- und Benutzerdatenspeicherung.
Wichtige Funktionen von CodiMD
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Autoren bearbeiten dasselbe Dokument gleichzeitig mit Live-Synchronisierung und individuellen Cursor-Anzeigen.
Umfassendes Markdown-Rendering
Rendern Sie Diagramme, UML-Diagramme, mathematische Formeln, Codeblöcke mit Syntaxhervorhebung und eingebettete Medien aus Markdown.
Präsentationsmodus
Konvertieren Sie jedes Markdown-Dokument in ein Foliendeck für Präsentationen, ohne den Editor zu verlassen.
Versions-Verlauf
Durchsuchen und stellen Sie frühere Versionen jedes Dokuments wieder her, damit keine kollaborative Bearbeitung jemals dauerhaft verloren geht.
Mehrere Exportformate
Exportieren Sie Dokumente als PDF, HTML oder Roh-Markdown, um Inhalte bei Bedarf außerhalb der Plattform zu teilen.
Warum Sie CodiMD auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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