CodiMD ist ein Open-Source, selbst gehosteter kollaborativer Markdown-Editor in Echtzeit, der auf der Grundlage von HackMD entwickelt wurde. Er ermöglicht es mehreren Teammitgliedern, dasselbe Dokument gleichzeitig mit sofortiger Synchronisierung zu bearbeiten, was ihn ideal für technische Dokumentation, Sprint-Notizen, Architektur-Entscheidungsdokumente und kollaboratives Schreiben jeglicher Art macht. Der geteilte Bildschirm-Editor rendert Markdown live, sodass Autoren immer genau sehen, wie ihr Inhalt aussehen wird.

Das Selbst-Hosting von CodiMD bedeutet, dass Ihre Notizen und Dokumente niemals über Server von Drittanbietern gelangen, was für Organisationen wichtig ist, die interne Strategien, Kundeninformationen oder technische Spezifikationen verwalten. Alle Daten verbleiben in Ihrer VPS-gestützten PostgreSQL-Datenbank, und Sie kontrollieren, wer sich registrieren und auf die Plattform zugreifen kann. Diese Bereitstellung koppelt den CodiMD-Server mit PostgreSQL für eine zuverlässige Dokumenten- und Benutzerdatenspeicherung.