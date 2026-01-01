October CMS als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes PHP-CMS, basierend auf dem Laravel-Framework, zum Erstellen moderner, flexibler Websites und Webanwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit October CMS erstellen können
October CMS ist ein modernes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. Es wurde sowohl für Entwickler als auch für Content-Teams entwickelt und kombiniert eine übersichtliche Backend-Oberfläche mit einer leistungsstarken Theme- und Plugin-Architektur, wodurch es einfach ist, individuelle Websites und Webanwendungen jeder Komplexität zu erstellen.
Das Selbst-Hosting von October CMS auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Inhalte, Themes und Plugins, ohne pro-Site-Gebühren oder Anbieterbindung. Mit Unterstützung für MySQL und MariaDB, einem reichhaltigen Ökosystem an Community-Plugins und einer entwicklerfreundlichen Codebasis passt es sich an alles an, von einfachen Blogs bis hin zu komplexen Multi-Page-Plattformen.
Wichtige Funktionen von October CMS
Laravel-Grundlagen
Basierend auf dem Laravel PHP-Framework, bietet es Eloquent ORM, Artisan CLI und vertraute Konventionen, die Anpassung und Erweiterung für PHP-Entwickler unkompliziert machen.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie die Funktionalität mit Community- und offiziellen Plugins, die Formulare, SEO, Galerien und Authentifizierung abdecken, ohne benutzerdefinierten Code zu schreiben.
Visueller Backend-Editor
Verwalten Sie Seiten, Layouts, Partials und Inhaltsblöcke über eine intuitive Backend-Oberfläche, ohne Dateien direkt auf dem Server zu bearbeiten.
Flexibles Theme System
Erstellen oder passen Sie Themes an mithilfe von Twig-Templating und YAML-definierten Komponentenkonfigurationen, die die Präsentation sauber von der Anwendungslogik trennen.
Headless Inhalts-API
Stellen Sie Inhalte über REST-API-Endpunkte bereit, um Headless-Frontends parallel zu traditionellen, serverseitig gerenderten Seiten aus derselben Installation zu versorgen.
Warum Sie October CMS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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