October CMS ist ein modernes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. Es wurde sowohl für Entwickler als auch für Content-Teams entwickelt und kombiniert eine übersichtliche Backend-Oberfläche mit einer leistungsstarken Theme- und Plugin-Architektur, wodurch es einfach ist, individuelle Websites und Webanwendungen jeder Komplexität zu erstellen.

Das Selbst-Hosting von October CMS auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Inhalte, Themes und Plugins, ohne pro-Site-Gebühren oder Anbieterbindung. Mit Unterstützung für MySQL und MariaDB, einem reichhaltigen Ökosystem an Community-Plugins und einer entwicklerfreundlichen Codebasis passt es sich an alles an, von einfachen Blogs bis hin zu komplexen Multi-Page-Plattformen.