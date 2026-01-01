draw.io (diagrams.net) ist ein kostenloses Open-Source-Diagramm-Tool, dem Millionen von Ingenieuren, Architekten und Business-Analysten vertrauen. Es unterstützt eine Vielzahl von Diagrammtypen — Flussdiagramme, UML-Klassendiagramme, Entity-Relationship-Diagramme, Netzwerk- und Infrastrukturkarten, BPMN-Workflows und mehr — alles über einen ausgefeilten browserbasierten Editor.

Das Selbst-Hosting von draw.io auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass alle Diagrammdaten in Ihrer Infrastruktur verbleiben. Es werden keine Dateien an externe Server gesendet, was es zur Standardwahl für Teams in regulierten Branchen oder solchen mit strengen Anforderungen an die Datenresidenz macht. Das Docker-Image ist zustandslos und leichtgewichtig, ohne Datenbankabhängigkeiten.