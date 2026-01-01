SABnzbd als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatischer Usenet-Binär-Downloader, der NZB-Dateien ohne manuelles Eingreifen in die Warteschlange stellt, überprüft und extrahiert.
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Was Sie mit SABnzbd erstellen können
SABnzbd ist der führende Open-Source Usenet-Downloader, der die gesamte Pipeline von der NZB-Datei bis zur fertigen Datei automatisiert: paralleles Herunterladen von mehreren Servern, PAR2-Integritätsprüfung, automatische Reparatur und Archiv-Extraktion — alles ohne manuelle Schritte. Seit über einem Jahrzehnt ist es das Rückgrat von Medienautomatisierungsworkflows.
Das Selbst-Hosting von SABnzbd auf einem VPS bietet 24/7 Verfügbarkeit für RSS-Überwachung und Download-Warteschlangen, ohne dass ein Heimcomputer laufen muss. Die Bandbreite von Rechenzentren übertrifft oft die Geschwindigkeiten von Privatanschlüssen, und Downloads landen auf dem VPS-Speicher für späteres Streaming oder den Abruf über Sonarr, Radarr und den breiteren Medienautomatisierungs-Stack.
Wichtige Funktionen von SABnzbd
Automatisierte NZB-Verarbeitung
Verwaltet die gesamte Download-Pipeline automatisch — abrufen, mit PAR2 überprüfen, unvollständige Dateien reparieren und Archive ohne Benutzereingriff entpacken.
Multi-Server-Unterstützung
Verbindet sich mit mehreren Usenet-Anbietern mit Prioritätsreihenfolge und Füllserver-Konfiguration, um Downloads trotz unvollständiger Artikelabdeckung abzuschließen.
Sonarr- und Radarr-Integration
Fungiert als Download-Client für den beliebten arr Medienautomatisierungs-Stack und ermöglicht vollständig automatisierte Workflows zur Beschaffung von TV-Sendungen und Filmen.
Bandbreitenplanung
Legen Sie Geschwindigkeitsbegrenzungen und Betriebszeiten fest, damit Downloads während Spitzenlastzeiten nicht mit anderen Diensten konkurrieren.
RSS-Feed-Überwachung
Überwacht RSS-Feeds von Usenet-Indexern und löst automatisch Downloads aus, wenn neue Inhalte, die Ihren Filtern entsprechen, veröffentlicht werden.
Warum Sie SABnzbd auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.