SABnzbd ist der führende Open-Source Usenet-Downloader, der die gesamte Pipeline von der NZB-Datei bis zur fertigen Datei automatisiert: paralleles Herunterladen von mehreren Servern, PAR2-Integritätsprüfung, automatische Reparatur und Archiv-Extraktion — alles ohne manuelle Schritte. Seit über einem Jahrzehnt ist es das Rückgrat von Medienautomatisierungsworkflows.

Das Selbst-Hosting von SABnzbd auf einem VPS bietet 24/7 Verfügbarkeit für RSS-Überwachung und Download-Warteschlangen, ohne dass ein Heimcomputer laufen muss. Die Bandbreite von Rechenzentren übertrifft oft die Geschwindigkeiten von Privatanschlüssen, und Downloads landen auf dem VPS-Speicher für späteres Streaming oder den Abruf über Sonarr, Radarr und den breiteren Medienautomatisierungs-Stack.