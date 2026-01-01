Picsur ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Bildhosting-Plattform, entwickelt fÃ¼r Einzelpersonen und Teams, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Bildfreigabe-Infrastruktur wÃ¼nschen. Bilder hochladen, sofort teilbare Links erhalten und Ablaufzeiten konfigurieren â€“ alles, ohne sich auf Drittanbieterdienste verlassen zu mÃ¼ssen, die Inhalte komprimieren, Werbung anzeigen oder Dateien ohne Vorwarnung lÃ¶schen.

UnterstÃ¼tzt durch PostgreSQL fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Metadaten-Speicherung, unterstÃ¼tzt Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP und AVIF mit automatischer Formatkonvertierung und -optimierung. Seine REST-API macht es einfach, programmatische Bild-Uploads in bestehende Tools und Workflows auf Ihrem VPS zu integrieren.