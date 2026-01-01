Grafana ist die weltweit beliebteste Open-Source-Observability-Plattform, der über 20 Millionen Nutzer vertrauen, um Zeitreihendaten in umsetzbare Dashboards zu verwandeln. Sie verbindet sich mit über 100 Datenquellen – Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, Cloud-Anbietern und mehr – und ermöglicht es Teams, Daten aus jedem Winkel ihrer Infrastruktur in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche zu visualisieren und Warnungen zu erhalten.

Das Selbst-Hosting von Grafana auf Ihrem VPS eliminiert Cloud-Egress-Gebühren und Pro-Sitz-Preise, während Dashboard-Konfigurationen, Abfrageverlauf und Metrikdaten vollständig in Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben – unerlässlich für compliance-sensible Umgebungen und Teams, die interne Systeme überwachen, die nicht über das öffentliche Internet erreichbar sind.