Bis zu 69 % Rabatt auf PeerTube

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Föderierte Peer-to-Peer-Videoplattform zum Veröffentlichen und Teilen von Videos, ohne auf YouTube oder eine zentrale Infrastruktur angewiesen zu sein.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PeerTube erstellen können

PeerTube ist eine kostenlose, quelloffene, föderierte Video-Hosting-Plattform, die als selbstbestimmte Alternative zu YouTube und Vimeo entwickelt wurde. Jede PeerTube-Instanz ist unabhängig, aber über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden, sodass Ihre Zuschauer Kanäle von jedem anderen PeerTube-Server abonnieren können, während jedes Video, jeder Kommentar und jedes Abonnement auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleibt.

WebRTC Peer-to-Peer-Streaming ermöglicht es Zuschauern, Bandbreite miteinander zu teilen, sodass ein einzelnes beliebtes Video Ihren Server bei Verkehrsspitzen nicht zum Absturz bringt. Die gebündelte PostgreSQL-, Redis- und Transkodierungs-Pipeline läuft vollständig auf Ihrem VPS und gibt Erstellern und Gemeinschaften die volle Kontrolle über ihre Inhalte, ihr Publikum und ihre Moderationsrichtlinien – kein algorithmischer Feed, keine Entmonetarisierung, keine Werbemittler.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von PeerTube

Föderiert über ActivityPub

Zuschauer von jeder PeerTube-, Mastodon- oder anderen ActivityPub-Instanz können Ihrem Kanal folgen, kommentieren und Videos im gesamten Fediverse teilen.

Peer-to-Peer-Streaming

Browserbasiertes WebRTC reduziert die Server-Bandbreite, indem Zuschauer Video-Chunks teilen können, sodass ein viraler Upload Ihren VPS nicht zum Absturz bringt.

Integrierte Transkodierung

Automatische Transkodierung generiert mehrere Qualitätsstufen für jeden Upload — 240p bis 4K — ohne externe Transkodierungsdienste.

Live-Streaming und RTMP

Streamen Sie live von OBS oder einem beliebigen RTMP-kompatiblen Encoder direkt auf Ihren PeerTube-Kanal mit Aufzeichnung und Wiederholungen.

Kanal- und Playlist-Verwaltung

Videos in Kanäle, Wiedergabelisten und Serien organisieren, mit benutzerdefinierten Miniaturansichten, Beschreibungen und Berechtigungen für Mitarbeiter.

Offene API und Einbettungen

Betten Sie Videos überall mit einem einzeiligen Iframe ein und integrieren Sie sie über eine vollständig dokumentierte REST-API in externe Tools.

Warum Sie PeerTube auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Immich

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Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und Videoverwaltungslösung

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Streamen Sie persönliche Musikbibliotheken über einen Subsonic-kompatiblen API-Server

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