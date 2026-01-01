Bis zu 69 % Rabatt auf Automatisch

Open-Source-Zapier-Alternative zum Verbinden von Apps und Automatisieren von Workflows ohne Programmierung.

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21,99  €
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Erhalten Sie 24 Monate für 263,76 € (regulärer Preis 863,76 €). Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon.
4 vCPU-Kerne
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KVM 8
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Erhalten Sie 24 Monate für 527,76 € (regulärer Preis 1.559,76 €). Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon.
8 vCPU-Kerne
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Automatisch erstellen können

Automatisch ist eine Open-Source-Workflow-Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über eine visuelle No-Code-Oberfläche zu automatisieren. Ähnlich wie bei Zapier oder Make erstellen Sie Abläufe, die Aktionen über verschiedene Dienste hinweg auslösen – aber mit Automatisch bleiben all Ihre Daten und Automatisierungslogik auf Ihrem eigenen Server, ohne Preisgestaltung pro Aufgabe oder Nutzungslimits.

Das Selbst-Hosting von Automatisch bedeutet, dass Ihre API-Zugangsdaten, Workflow-Daten und Geschäftslogik Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Workflow-Speicherung, Redis für die Aufgabenwarteschlange und einen dedizierten Worker-Prozess für eine zuverlässige Hintergrundausführung. Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten an und ändern Sie diese sofort in den Einstellungen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Automatisch

Visueller Flow-Builder

Automatisierungs-Workflows erstellen, indem Sie Auslöser und Aktionen in einer Drag-and-Drop-Oberfläche verbinden, ohne Code zu schreiben.

App-Integrationen

Verbinden Sie sich mit beliebten Diensten wie Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio und vielen mehr über integrierte Konnektoren.

Webhook-Trigger

Starten Sie Workflows aus externen Ereignissen mithilfe eingehender Webhooks für Echtzeit-Automatisierung aus jeder Quelle.

Bedingungslogik

Fügen Sie Filter und Bedingungen zu Workflows hinzu, damit Aktionen nur ausgeführt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Hintergrund-Worker

Dedizierter Worker-Prozess gewährleistet die zuverlässige Ausführung von langlaufenden und geplanten Automatisierungsaufgaben.

Warum Sie Automatisch auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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