Automatisch ist eine Open-Source-Workflow-Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über eine visuelle No-Code-Oberfläche zu automatisieren. Ähnlich wie bei Zapier oder Make erstellen Sie Abläufe, die Aktionen über verschiedene Dienste hinweg auslösen – aber mit Automatisch bleiben all Ihre Daten und Automatisierungslogik auf Ihrem eigenen Server, ohne Preisgestaltung pro Aufgabe oder Nutzungslimits.

Das Selbst-Hosting von Automatisch bedeutet, dass Ihre API-Zugangsdaten, Workflow-Daten und Geschäftslogik Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL für die Workflow-Speicherung, Redis für die Aufgabenwarteschlange und einen dedizierten Worker-Prozess für eine zuverlässige Hintergrundausführung. Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten an und ändern Sie diese sofort in den Einstellungen.