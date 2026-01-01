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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Locust erstellen können

Locust ist ein Open-Source, Python-basiertes Lasttest-Tool, das es Ingenieurteams ermöglicht, das Benutzerverhalten in einfachem Python-Code zu definieren und Millionen gleichzeitiger Anfragen gegen jedes HTTP- oder benutzerdefinierte Protokollziel wiederzugeben. Im Gegensatz zu GUI-zentrierten Tools sind Locust-Szenarien versionskontrollierte Skripte, was Tests einfach zu überprüfen, zu parametrisieren und in CI/CD-Pipelines zu integrieren macht.

Die integrierte Web-Benutzeroberfläche zeigt während der Tests den Live-Durchsatz, die Perzentile der Antwortzeit und die Fehlerraten an und ermöglicht es Ihnen, Benutzer in Echtzeit ohne Neustart hoch- oder herunterzufahren. Das Selbst-Hosting von Locust auf Ihrem VPS hält Testverkehr und Anmeldeinformationen von der SaaS-Infrastruktur Dritter fern und ermöglicht es Ihnen, den Lastgenerator nahe am Zielsystem zu platzieren, um künstliche Netzwerklatenz zu minimieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Locust

Python-Locustfiles

Schreiben Sie Testszenarien als einfache Python-Klassen mit vollem Zugriff auf die Standardbibliothek und Drittanbieter-Pakete, wodurch Versionskontrolle und CI-Integration ermöglicht werden.

Echtzeit-Web-Dashboard

Überwachen Sie Anfragen pro Sekunde, Antwortzeit-Perzentile und Fehlerraten live in Ihrem Browser und passen Sie die Anzahl gleichzeitiger Benutzer an, ohne den Test zu stoppen.

Verteilte Lastgenerierung

Fügen Sie Worker-Knoten hinzu, um die Last von mehreren Maschinen zu koordinieren und auf Millionen gleichzeitiger Benutzer zu skalieren, wobei aggregierte Statistiken zentral gesammelt werden.

Unterstützung für beliebige Protokolle

Testen Sie REST-APIs, WebSockets, gRPC und benutzerdefinierte TCP-Protokolle, indem Sie die Basis-User-Klasse mit jeder beliebigen Python-Bibliothek erweitern.

Headless-CI-Modus

Führen Sie Tests nicht-interaktiv mit konfigurierbaren Bestanden-/Fehlgeschlagen-Schwellenwerten für Fehlerraten und Latenz aus, um Bereitstellungen in Ihrer Pipeline automatisch zu steuern.

Warum Sie Locust auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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