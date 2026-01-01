Locust mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Skriptfähiges Python-Lasttest-Framework zur Simulation gleichzeitiger Benutzer mit einem Echtzeit-Web-Dashboard.
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Was Sie mit Locust erstellen können
Locust ist ein Open-Source, Python-basiertes Lasttest-Tool, das es Ingenieurteams ermöglicht, das Benutzerverhalten in einfachem Python-Code zu definieren und Millionen gleichzeitiger Anfragen gegen jedes HTTP- oder benutzerdefinierte Protokollziel wiederzugeben. Im Gegensatz zu GUI-zentrierten Tools sind Locust-Szenarien versionskontrollierte Skripte, was Tests einfach zu überprüfen, zu parametrisieren und in CI/CD-Pipelines zu integrieren macht.
Die integrierte Web-Benutzeroberfläche zeigt während der Tests den Live-Durchsatz, die Perzentile der Antwortzeit und die Fehlerraten an und ermöglicht es Ihnen, Benutzer in Echtzeit ohne Neustart hoch- oder herunterzufahren. Das Selbst-Hosting von Locust auf Ihrem VPS hält Testverkehr und Anmeldeinformationen von der SaaS-Infrastruktur Dritter fern und ermöglicht es Ihnen, den Lastgenerator nahe am Zielsystem zu platzieren, um künstliche Netzwerklatenz zu minimieren.
Wichtige Funktionen von Locust
Python-Locustfiles
Schreiben Sie Testszenarien als einfache Python-Klassen mit vollem Zugriff auf die Standardbibliothek und Drittanbieter-Pakete, wodurch Versionskontrolle und CI-Integration ermöglicht werden.
Echtzeit-Web-Dashboard
Überwachen Sie Anfragen pro Sekunde, Antwortzeit-Perzentile und Fehlerraten live in Ihrem Browser und passen Sie die Anzahl gleichzeitiger Benutzer an, ohne den Test zu stoppen.
Verteilte Lastgenerierung
Fügen Sie Worker-Knoten hinzu, um die Last von mehreren Maschinen zu koordinieren und auf Millionen gleichzeitiger Benutzer zu skalieren, wobei aggregierte Statistiken zentral gesammelt werden.
Unterstützung für beliebige Protokolle
Testen Sie REST-APIs, WebSockets, gRPC und benutzerdefinierte TCP-Protokolle, indem Sie die Basis-User-Klasse mit jeder beliebigen Python-Bibliothek erweitern.
Headless-CI-Modus
Führen Sie Tests nicht-interaktiv mit konfigurierbaren Bestanden-/Fehlgeschlagen-Schwellenwerten für Fehlerraten und Latenz aus, um Bereitstellungen in Ihrer Pipeline automatisch zu steuern.
Warum Sie Locust auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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