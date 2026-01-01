Peppermint mit einem Klick installieren.
Open-Source Ticketing- und Helpdesk-System zur Verwaltung von Kundenanfragen, internen IT-Problemen und Team-Workflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Peppermint erstellen können
Peppermint ist eine Open-Source-Ticketing- und Helpdesk-Lösung, die als schlanke Alternative zu Zendesk und Jira entwickelt wurde. Sie bietet Support-Teams, IT-Abteilungen und kleinen Unternehmen eine übersichtliche Warteschlange zum Erfassen von Kundenanfragen, Verfolgen interner Probleme und Zusammenarbeiten an Lösungen, ohne Lizenzgebühren pro Agent oder das Senden sensibler Konversationsdaten an einen Drittanbieter von SaaS.
Das Selbst-Hosting von Peppermint auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Ticket, jeden Kundendatensatz und jede interne Notiz unter Ihrer Kontrolle. Das gebündelte PostgreSQL-Backend gewährleistet eine dauerhafte Speicherung des Ticketverlaufs, während ein persönliches Markdown-Notizbuch mit Aufgabenlisten jedem Agenten einen privaten Bereich bietet, um seine eigene Arbeit neben der gemeinsamen Warteschlange zu organisieren.
Wichtige Funktionen von Peppermint
Markdown Ticket-Editor
Verfassen Sie Tickets und Antworten in einem Rich-Markdown-Editor mit Dateianhängen, damit Unterhaltungen Formatierungen, Codeblöcke und Screenshots erhalten bleiben.
Persönliche Notizbücher
Jeder Agent erhält ein privates Markdown-basiertes Notizbuch mit Aufgabenlisten zur Verfolgung individueller Arbeit neben der gemeinsamen Ticket-Warteschlange.
Kundenverlaufsprotokoll
Jede Interaktion mit einem Kunden wird in dessen Profil erfasst, wodurch Agenten den vollständigen Kontext früherer Anfragen erhalten, bevor sie auf eine neue antworten.
Rollenbasierter Zugriff
Granulare Rollenberechtigungen ermöglichen Administratoren die Kontrolle darüber, welche Agenten bestimmte Ticketkategorien anzeigen, kommentieren oder lösen können.
REST API Integration
Eine dokumentierte REST-API ermöglicht es Ihnen, Tickets von Überwachungstools zu übertragen, Daten mit CRMs zu synchronisieren oder benutzerdefinierte Dashboards auf Peppermint aufzubauen.
Responsive Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche ist für Bildschirme von Mobilgeräten bis zu 4K konzipiert, sodass Agenten Tickets von jedem Gerät aus bearbeiten können, ohne an Benutzerfreundlichkeit einzubüßen.
Warum Sie Peppermint auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.