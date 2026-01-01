Peppermint ist eine Open-Source-Ticketing- und Helpdesk-Lösung, die als schlanke Alternative zu Zendesk und Jira entwickelt wurde. Sie bietet Support-Teams, IT-Abteilungen und kleinen Unternehmen eine übersichtliche Warteschlange zum Erfassen von Kundenanfragen, Verfolgen interner Probleme und Zusammenarbeiten an Lösungen, ohne Lizenzgebühren pro Agent oder das Senden sensibler Konversationsdaten an einen Drittanbieter von SaaS.

Das Selbst-Hosting von Peppermint auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Ticket, jeden Kundendatensatz und jede interne Notiz unter Ihrer Kontrolle. Das gebündelte PostgreSQL-Backend gewährleistet eine dauerhafte Speicherung des Ticketverlaufs, während ein persönliches Markdown-Notizbuch mit Aufgabenlisten jedem Agenten einen privaten Bereich bietet, um seine eigene Arbeit neben der gemeinsamen Warteschlange zu organisieren.