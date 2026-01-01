Grafana Tempo mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Backend für verteiltes Tracing, kompatibel mit OpenTelemetry, Jaeger und Zipkin, mit integrierter Grafana-Visualisierung.
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Was Sie mit Grafana Tempo erstellen können
Grafana Tempo ist ein hochskalierbares verteiltes Tracing-Backend, das entwickelt wurde, um Traces von OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin und anderen Quellen ohne komplexe Infrastruktur aufzunehmen. Im Gegensatz zu Trace-Speichern, die auf Elasticsearch oder Cassandra basieren, speichert Tempo Trace-Daten im Objektspeicher, was es bei großem Umfang kosteneffizient macht. Es integriert sich nativ mit Grafana, um Ingenieuren zu ermöglichen, von einer Prometheus-Metrik oder einer Loki-Protokollzeile direkt zum entsprechenden Trace zu springen.
Diese Vorlage bündelt Tempo mit Grafana Alloy als OpenTelemetry-Collector, Prometheus für Metriken und Grafana als Visualisierungsebene – und bietet Ihnen so einen eigenständigen verteilten Tracing-Stack, den Sie auf Ihrem VPS vollständig besitzen und kontrollieren.
Wichtige Funktionen von Grafana Tempo
OpenTelemetry Nativ
Akzeptiert Traces über OTLP gRPC und HTTP, Jaeger- und Zipkin-Protokolle, sodass jede instrumentierte Anwendung Daten ohne anbieterspezifische SDKs senden kann.
Metriken aus Traces
Generiert automatisch RED-Metriken (Rate, Fehler, Dauer) aus Span-Daten über den Metrik-Generator und füllt Prometheus mit Einblicken auf Service-Ebene ohne zusätzliche Instrumentierung.
Grafana Integration
Vorkonfigurierte Grafana-Datenquelle ermöglicht es Ihnen, von jeder Metrik- oder Protokollzeile mit einem Klick zum korrelierten Trace zu springen, was die Ursachenanalyse beschleunigt.
TraceQL Abfragesprache
Eine speziell entwickelte Abfragesprache ermöglicht es Ihnen, Traces nach Dienst, Dauer, Fehlerstatus und Span-Attributen mit einer Präzision zu filtern und zu aggregieren, die eine Ad-hoc-Suche nicht erreichen kann.
Kostengünstiger Speicher
Speichert Trace-Daten auf der lokalen Festplatte, ohne Elasticsearch oder Cassandra zu erfordern, wodurch die Infrastruktur einfach und die Betriebskosten vorhersehbar bleiben.
Service-Graph-Visualisierung
Leitet Dienstabhängigkeitskarten aus Tracedaten ab und stellt sie in Grafana dar, wodurch Teams eine stets aktuelle Übersicht über die dienstübergreifende Kommunikation und Latenz erhalten.
Warum Sie Grafana Tempo auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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