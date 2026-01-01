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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Focalboard erstellen kÃ¶nnen

Focalboard ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die von Mattermost als selbst gehostete Alternative zu Trello, Notion und Asana entwickelt wurde. Sie kombiniert intuitive Kanban-Boards mit mehreren Ansichtsmodi â€“ Tabelle, Galerie und Kalender â€“ sodass Sie dieselben Projektdaten in dem Format visualisieren kÃ¶nnen, das am besten zu Ihrem Workflow passt. Karten unterstÃ¼tzen benutzerdefinierte Eigenschaften, Labels, FÃ¤lligkeitsdaten und AnhÃ¤nge und passen sich jedem Projekttyp an, von Software-Sprints bis hin zu Inhaltskalendern.

Das Selbst-Hosting von Focalboard auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Boards, Karten und Teammitglieder zu vorhersehbaren Kosten â€“ keine Pro-Benutzer-Preise, keine Begrenzung der Board-Anzahl und kein Risiko, dass Ihre Projektdaten monetarisiert werden. Das schlanke SQLite-Backend erfordert keine externe Datenbank, was Bereitstellung und Wartung vereinfacht.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Focalboard

Mehrere Ansichtsmodi

Wechseln Sie zwischen Kanban-, Tabellen-, Galerie- und Kalenderansichten derselben Daten, um Ihrer Denkweise Ã¼ber Ihr Projekt zu entsprechen.

Benutzerdefinierte Eigenschaften

FÃ¼gen Sie benutzerdefinierte Felder, Beschriftungen, Daten und ZustÃ¤ndige zu Karten hinzu, um jedes Board an Ihre spezifischen Workflow-Anforderungen anzupassen.

Echtzeit-Zusammenarbeit

Mehrere Teammitglieder kÃ¶nnen Boards gleichzeitig bearbeiten, wobei Kommentare und @ErwÃ¤hnungen die Kommunikation im Kontext halten.

Importieren aus beliebten Tools

Migrieren Sie bestehende Projekte von Trello, Asana und Notion mithilfe der integrierten Importfunktion, um nicht bei Null anfangen zu mÃ¼ssen.

Board-Vorlagen

Vorgefertigte Vorlagen fÃ¼r gÃ¤ngige Projekttypen ermÃ¶glichen es Ihnen, ein neues Board in Sekundenschnelle mit der bereits vorhandenen richtigen Struktur einzurichten.

Warum Sie Focalboard auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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