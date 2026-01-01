Focalboard ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die von Mattermost als selbst gehostete Alternative zu Trello, Notion und Asana entwickelt wurde. Sie kombiniert intuitive Kanban-Boards mit mehreren Ansichtsmodi â€“ Tabelle, Galerie und Kalender â€“ sodass Sie dieselben Projektdaten in dem Format visualisieren kÃ¶nnen, das am besten zu Ihrem Workflow passt. Karten unterstÃ¼tzen benutzerdefinierte Eigenschaften, Labels, FÃ¤lligkeitsdaten und AnhÃ¤nge und passen sich jedem Projekttyp an, von Software-Sprints bis hin zu Inhaltskalendern.

Das Selbst-Hosting von Focalboard auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Boards, Karten und Teammitglieder zu vorhersehbaren Kosten â€“ keine Pro-Benutzer-Preise, keine Begrenzung der Board-Anzahl und kein Risiko, dass Ihre Projektdaten monetarisiert werden. Das schlanke SQLite-Backend erfordert keine externe Datenbank, was Bereitstellung und Wartung vereinfacht.