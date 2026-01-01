Komari ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Server-Monitoring-Tool, entwickelt für Selbsthoster, die Echtzeit-Einblicke in ihre Infrastruktur benötigen, ohne den Overhead von Enterprise-Monitoring-Plattformen. Es verwendet einen kleinen Agenten, der auf jedem überwachten Server installiert ist, um CPU-, Speicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken zu sammeln, die dann in einem übersichtlichen Web-Dashboard angezeigt werden.

Da Komari selbst gehostet wird, bleiben alle Ihre Server-Telemetriedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass Daten an Drittanbieterdienste gesendet werden. Das auf SQLite basierende Design bedeutet keine externen Datenbankabhängigkeiten, was die Bereitstellung schnell und die Wartung einfach macht, selbst für kleine Teams und Einzelbetreiber.