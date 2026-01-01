Novu ist eine Open-Source-Benachrichtigungsinfrastrukturplattform, die Produkt- und Entwicklungsteams eine einzige API bietet, um Benachrichtigungen über jeden Kanal – E-Mail, SMS, Push, In-App und Chat – zu versenden. Anstatt separate Anbieter für jeden Kanal zu integrieren, leitet Novu alle Benachrichtigungen über ein System mit einem visuellen Workflow-Builder, kanalbasierte Benutzereinstellungen und einem Zustellungsprotokoll zur Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Sendungen.

Beim Selbst-Hosting von Novu bleiben Benachrichtigungsinhalte, Abonnentendaten und Anbieterzugangsdaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Es fallen keine Gebühren pro Benachrichtigung an, keine Daten verlassen Ihre Server und Sie haben die volle Kontrolle über Ratenbegrenzungen und Wiederholungsrichtlinien – was es zur richtigen Wahl für datenschutzsensible Anwendungen und Teams macht, die planbare Benachrichtigungskosten in großem Umfang benötigen.