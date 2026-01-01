Notifiarr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einheitlicher Client fÃ¼r Notifiarr.com, der Ihre Medien-Infrastruktur mit leistungsstarken Benachrichtigungs- und Automatisierungsworkflows verbindet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Notifiarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Notifiarr erstellen kÃ¶nnen
Notifiarr ist ein selbst gehosteter Client fÃ¼r den Dienst Notifiarr.com, der eine tiefe Integration zwischen Ihrem Medienautomatisierungs-Stack â€“ einschlieÃŸlich Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Plex â€“ und einem zentralisierten Benachrichtigungssystem ermÃ¶glicht. Er fungiert als BrÃ¼cke zwischen Ihren lokalen Diensten und Notifiarr.com, leitet Ereignisse weiter, lÃ¶st benutzerdefinierte Workflows aus und liefert Echtzeit-Benachrichtigungen an Discord, Slack und andere Plattformen.
Indem Sie den Notifiarr-Client auf Ihrem eigenen VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Medien-Stack-Integrationen, ohne einzelne Dienste dem Internet auszusetzen. Konfigurieren Sie alles Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che, Ã¼berwachen Sie die SystemintegritÃ¤t und leiten Sie Benachrichtigungen genau dorthin, wo Sie sie benÃ¶tigen.
Wichtige Funktionen von Notifiarr
Starr App-Integration
Verbinden Sie Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und mehr, um Medienereignisse weiterzuleiten und benutzerdefinierte Benachrichtigungen automatisch auszulÃ¶sen.
Discord-Benachrichtigungen
Stellen Sie umfangreiche, anpassbare Benachrichtigungen mit Medien-Artwork, Metadaten und Aktions-Buttons an Discord-KanÃ¤le zu.
SystemzustandsÃ¼berwachung
Ãœberwachen Sie Speicherplatz, CPU, Arbeitsspeicher und den Zustand der Laufwerke Ã¼ber ein einziges Dashboard mit automatischer Benachrichtigung.
Plex & Tautulli Support
Erhalten Sie Updates zu aktuell abgespielten Inhalten, Wiedergabeereignisse und Benachrichtigungen Ã¼ber BenutzeraktivitÃ¤ten direkt von Ihrem Plex Media Server.
Multiplattform-Benachrichtigungen
Benachrichtigungen an Slack, Telegram, E-Mail und andere Plattformen neben Discord fÃ¼r eine flexible Zustellung weiterleiten.
Warum Sie Notifiarr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.