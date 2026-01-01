Notifiarr ist ein selbst gehosteter Client fÃ¼r den Dienst Notifiarr.com, der eine tiefe Integration zwischen Ihrem Medienautomatisierungs-Stack â€“ einschlieÃŸlich Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Plex â€“ und einem zentralisierten Benachrichtigungssystem ermÃ¶glicht. Er fungiert als BrÃ¼cke zwischen Ihren lokalen Diensten und Notifiarr.com, leitet Ereignisse weiter, lÃ¶st benutzerdefinierte Workflows aus und liefert Echtzeit-Benachrichtigungen an Discord, Slack und andere Plattformen.

Indem Sie den Notifiarr-Client auf Ihrem eigenen VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Medien-Stack-Integrationen, ohne einzelne Dienste dem Internet auszusetzen. Konfigurieren Sie alles Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che, Ã¼berwachen Sie die SystemintegritÃ¤t und leiten Sie Benachrichtigungen genau dorthin, wo Sie sie benÃ¶tigen.