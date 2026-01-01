Ente mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Open-Source-Foto- und Video-Backup mit geteilten Alben und geräteinternem maschinellem Lernen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ente erstellen können
Ente ist ein vollständig quelloffener, Ende-zu-Ende verschlüsselter Foto- und Videodienst, der den Datenschutz an erste Stelle setzt. Jede Datei wird auf Ihrem Gerät verschlüsselt, bevor sie den Server erreicht, sodass nur Sie und die Personen, die Sie explizit einladen, Ihre Erinnerungen sehen können.
Das Selbst-Hosting von Ente auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die zugrunde liegende Datenbank und den S3-kompatiblen Objektspeicher, während Sie dieselben ausgefeilten Web-, Mobil- und Desktop-Clients verwenden können, die auch vom öffentlichen Dienst genutzt werden. Familienalben, öffentliche Links, geräteinterne Gesichtserkennung und unbegrenzter Speicherplatz bleiben alle unter Ihrer Kontrolle statt der eines Drittanbieters.
Wichtige Funktionen von Ente
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Jedes Foto und Video wird auf Ihrem Gerät unter Verwendung kryptografisch geprüfter Primitive verschlüsselt, bevor es hochgeladen wird, sodass weder der Server noch jemand anderes Ihre Bibliothek lesen kann.
Plattformübergreifende Clients
Native iOS- und Android-Apps, Desktop-Apps für macOS, Windows und Linux sowie eine Web-App halten Ihre Bibliothek mit automatischer Hintergrundsicherung überall zugänglich.
Geteilte Familienalben
Erstellen Sie Alben, die mit Familienmitgliedern geteilt werden, oder senden Sie öffentliche Links mit optionalen Passwörtern und Ablaufdatum, alles ohne die zugrunde liegenden Dateien im Klartext preiszugeben.
Geräteinterne Gesichtserkennung
Maschinelles Lernen läuft vollständig auf dem Client, um Personen zu gruppieren, Objekte zu erkennen und die semantische Suche zu ermöglichen, ohne jemals unverschlüsselte Daten an den Server zu senden.
S3-kompatibler Speicher
Integriertes MinIO-Bucket speichert Objekte lokal auf dem VPS und kann gegen Backblaze B2, Wasabi oder jeden S3-kompatiblen Anbieter ausgetauscht werden, wenn die Bibliotheken wachsen.
Open-Source-Clients
Jede Komponente, einschließlich mobiler und Desktop-Apps, ist quelloffen und unabhängig überprüfbar, sodass Sie die Kryptografie selbst verifizieren können.
Warum Sie Ente auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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