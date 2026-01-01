Dittofeed in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Kundenbindungsplattform für automatisiertes Multi-Channel-Messaging per E-Mail, SMS, Slack und mobilem Push.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dittofeed erstellen können
Dittofeed ist eine Open-Source-Alternative zu Braze und Iterable, entwickelt für Produkt- und Marketingteams, die die volle Kontrolle über die Kundenkommunikation ohne Nachrichten-basierte Preisgestaltung benötigen. Es ermöglicht Ihnen, automatisierte Journey-Flows zu entwerfen, die durch Benutzerverhalten ausgelöst werden – Onboarding-Sequenzen, Re-Engagement-Kampagnen, Transaktionsalarme und mehr – über E-Mail-, SMS-, WhatsApp-, Slack- und mobile Push-Kanäle.
Das Selbst-Hosting von Dittofeed speichert alle Kundenereignisdaten, Kontaktlisten und den Nachrichtenverlauf auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie vermeiden Gebühren pro Benutzer und pro Nachricht, während Sie die Möglichkeit behalten, sich direkt in Ihr Data Warehouse zu integrieren, Ihren eigenen E-Mail-Anbieter anzubinden und die Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen.
Wichtige Funktionen von Dittofeed
Journey-Automatisierung
Entwerfen Sie mehrstufige Nachrichtenflüsse, die durch Benutzerereignisse, Zeitverzögerungen oder Segmentzugehörigkeit ausgelöst werden, mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Editors.
Omnichannel-Zustellung
Senden Sie Nachrichten per E-Mail, SMS, mobilem Push, WhatsApp und Slack von einer einzigen Plattform aus, ohne separate Anbieter pro Kanal verwalten zu müssen.
Verhaltenssegmentierung
Erstellen Sie dynamische Zielgruppensegmente aus Echtzeit-Benutzerereignissen und -Eigenschaften, um die richtigen Benutzer zur richtigen Zeit anzusprechen.
Vorlagenbibliothek
Erstellen und versionieren Sie Nachrichtenvorlagen mit einem Rich-Text-Editor und verwenden Sie sie dann in mehreren Journeys und Kampagnen wieder.
Lieferanalysen
Verfolgen Sie Öffnungsraten, Klickraten, Konversionen und Zustellfehler pro Journey und Kanal, um die Nachrichtenübermittlung im Laufe der Zeit zu optimieren.
Warum Sie Dittofeed auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.