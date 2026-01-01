Forgejo mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Git-Dienst mit einer vollstÃ¤ndigen WeboberflÃ¤che, Pull-Requests, Issue-Tracking und CI/CD-Pipelines.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Forgejo
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Forgejo erstellen kÃ¶nnen
Forgejo ist ein von der Community betriebener, selbst gehosteter Git-Dienst, der als Fork von Gitea mit einem starken Fokus auf Transparenz und BenutzerermÃ¤chtigung entstanden ist. Er bietet alles, was Teams benÃ¶tigen, um Softwareprojekte zu hosten, daran zusammenzuarbeiten und zu verwalten â€” von Repository-Verwaltung und Code-Reviews Ã¼ber Issue-Tracking und Wikis bis hin zu integrierten CI/CD-Aktionen â€” in einem schlanken, ressourcenschonenden Paket, das bequem auf einem kleinen VPS lÃ¤uft.
Die Selbstverwaltung Ihrer Git-Infrastruktur mit Forgejo bedeutet vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihren Quellcode, keine AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-Plattformen und volle Einhaltung der Anforderungen an die Datenresidenz. Sie erhalten Kollaborationsfunktionen auf Unternehmensniveau ohne nutzerbasierte Lizenzkosten oder das Risiko von RichtlinienÃ¤nderungen externer Anbieter, die Ihr Team von den eigenen Repositories ausschlieÃŸen.
Wichtige Funktionen von Forgejo
Umfassendes Git-Hosting
Repositories hosten mit SSH- und HTTPS-Zugriff, Branch-Schutz und einem webbasierten Diff-Viewer zur Code-ÃœberprÃ¼fung.
Pull-Anfragen & ÃœberprÃ¼fungen
Strukturierter Code-Review-Workflow mit Inline-Kommentaren, Genehmigungsanforderungen und Merge-Strategien zur QualitÃ¤tssicherung.
Problemverfolgung
Integrierter Issue-Tracker mit Labels, Meilensteinen und Projektboards, um die Arbeit zusammen mit dem zugehÃ¶rigen Code zu verwalten.
Integrierte CI/CD-Aktionen
GitHub Actions-kompatible Automatisierung ermÃ¶glicht das AusfÃ¼hren von Tests und Bereitstellungen direkt in Forgejo ohne externe CI-Dienste.
Paket-Registry
Hosten Sie Docker-Images, NPM-Pakete und andere Artefakte auf derselben Plattform wie Ihren Quellcode fÃ¼r eine einheitliche Lieferkette.
FÃ¶derationsunterstÃ¼tzung
ActivityPub-basierte FÃ¶deration ermÃ¶glicht instanzÃ¼bergreifende Zusammenarbeit, wodurch die AbhÃ¤ngigkeit von einem einzigen zentralisierten Hosting-Anbieter reduziert wird.
Warum Sie Forgejo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.