Forgejo ist ein von der Community betriebener, selbst gehosteter Git-Dienst, der als Fork von Gitea mit einem starken Fokus auf Transparenz und BenutzerermÃ¤chtigung entstanden ist. Er bietet alles, was Teams benÃ¶tigen, um Softwareprojekte zu hosten, daran zusammenzuarbeiten und zu verwalten â€” von Repository-Verwaltung und Code-Reviews Ã¼ber Issue-Tracking und Wikis bis hin zu integrierten CI/CD-Aktionen â€” in einem schlanken, ressourcenschonenden Paket, das bequem auf einem kleinen VPS lÃ¤uft.

Die Selbstverwaltung Ihrer Git-Infrastruktur mit Forgejo bedeutet vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihren Quellcode, keine AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-Plattformen und volle Einhaltung der Anforderungen an die Datenresidenz. Sie erhalten Kollaborationsfunktionen auf Unternehmensniveau ohne nutzerbasierte Lizenzkosten oder das Risiko von RichtlinienÃ¤nderungen externer Anbieter, die Ihr Team von den eigenen Repositories ausschlieÃŸen.