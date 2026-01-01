ByteChef mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform für API-Integration und Workflow-Automatisierung mit 200+ integrierten Konnektoren.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ByteChef erstellen können
ByteChef ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, API-Integrationen zu erstellen und Workflows über SaaS-Anwendungen, interne APIs und Datenbanken hinweg über einen visuellen Editor zu automatisieren. Mit Unterstützung für über 200 Komponenten und mehrere Programmiersprachen können sowohl technische als auch nicht-technische Benutzer anspruchsvolle Automatisierungen erstellen, ohne umfangreichen Code schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von ByteChef auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Workflow-Logik, Anmeldeinformationen und Geschäftsdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – kein Anbieterzugriff, keine nutzungsbasierte Preisgestaltung und keine Abhängigkeit von einer Automatisierungs-Cloud eines Drittanbieters.
Wichtige Funktionen von ByteChef
Visueller Workflow-Editor
Entwerfen Sie komplexe Automatisierungsabläufe mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die die Integration auch ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zugänglich macht.
Über 200 vorgefertigte Konnektoren
Verbinden Sie sich sofort mit beliebten SaaS-Apps, Datenbanken und APIs, ohne benutzerdefinierte Integrationen von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Mehrsprachige Unterstützung
Schreiben Sie benutzerdefinierte Logik in Java, JavaScript, Python oder Ruby, damit Entwickler Workflows in der Sprache erweitern können, die sie bereits beherrschen.
KI-fähige Architektur
Integrierte KI-Komponenten ermöglichen es Teams, intelligente Entscheidungsfindung in Automatisierungen einzubetten, ohne separate KI-Infrastruktur.
Erweiterte Flusskontrollen
Bedingungen, Verzweigungen, Schleifen und parallele Ausführung ermöglichen eine präzise Steuerung darüber, wie komplexe Geschäftslogik abläuft.
Warum Sie ByteChef auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.