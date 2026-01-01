RAGflow ist eine produktionsreife Retrieval-Augmented Generation Engine, die auf einem tiefgreifenden Dokumentenverständnis basiert. Im Gegensatz zu grundlegenden RAG-Implementierungen, die Dokumente als reinen Text behandeln, führt RAGflow ein layout-sensitives Parsing von PDFs, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Bildern durch, um die Bedeutung von Tabellen, Abbildungen und strukturierten Inhalten vor der Indexierung zu erhalten.

Das Self-Hosting von RAGflow auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumente privat und gibt Ihnen die volle Kontrolle über die LLM-Anbieter, Chunking-Strategien und Retrieval-Pipelines. Der integrierte Wissensgraph und die GraphRAG-Backends ermöglichen eine dokumentübergreifende Argumentation, die eine einfache Vektorsuche nicht erreichen kann.