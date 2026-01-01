LibreNMS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Gemeinschaftsgetriebenes, sich selbst entdeckendes Netzwerküberwachungssystem mit umfassender SNMP-Unterstützung für Tausende von Gerätemodellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LibreNMS erstellen können
LibreNMS ist ein voll ausgestattetes, GPL-lizenziertes Netzwerküberwachungssystem, das Ihre gesamte Infrastruktur automatisch über SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP und ARP erkennt. Es unterstützt Tausende von Gerätemodellen von Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet und vielen weiteren sofort einsatzbereit und bietet Ihnen pro-Port-Verkehrsgrafiken, Warnmeldungen und Topologie-Mapping ohne gerätebasierte Lizenzgebühren.
Das Selbst-Hosting von LibreNMS auf Ihrem VPS hält sensible Infrastruktur-Telemetriedaten auf Hardware, die Sie kontrollieren, ohne Agenten-Footprint auf überwachten Geräten. Diese Bereitstellung bündelt LibreNMS mit MariaDB, Redis und einem dedizierten Poller-Dispatcher-Container, damit Polling und Warnmeldungen zuverlässig neben der Web-Benutzeroberfläche laufen.
Wichtige Funktionen von LibreNMS
SNMP-Auto-Discovery
Geräte und deren Schnittstellen automatisch über SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP und ARP erkennen, ohne manuelle Inventurarbeit.
Breite Geräteunterstützung
Umfasst Unterstützung für Tausende von Netzwerk-, Server- und IoT-Gerätemodellen von Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet und vielen mehr.
Warnungen und Benachrichtigungen
Definieren Sie Regeln mit Vorlagen-Benachrichtigungen und liefern Sie diese per E-Mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Webhooks und über 80 weitere Transportwege.
Abrechnung und Bandbreite
Verfolgen Sie den Datenverkehr pro Port mit 95. Perzentil-Abrechnungsberichten für Leitungen und Kundenschnittstellen, ideal für ISPs und Managed Service Provider.
API und Integrationen
Umfassende REST-API sowie erstklassige Integrationen mit Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping und OpenStreetMap-basierten Karten.
Verteiltes Polling
Der Dispatcher-Dienst skaliert das Polling über mehrere Worker-Container, wodurch große Netzwerke reaktionsfähig bleiben, ohne dass Intervalle verpasst werden.
Warum Sie LibreNMS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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