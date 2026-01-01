LibreNMS ist ein voll ausgestattetes, GPL-lizenziertes Netzwerküberwachungssystem, das Ihre gesamte Infrastruktur automatisch über SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP und ARP erkennt. Es unterstützt Tausende von Gerätemodellen von Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet und vielen weiteren sofort einsatzbereit und bietet Ihnen pro-Port-Verkehrsgrafiken, Warnmeldungen und Topologie-Mapping ohne gerätebasierte Lizenzgebühren.

Das Selbst-Hosting von LibreNMS auf Ihrem VPS hält sensible Infrastruktur-Telemetriedaten auf Hardware, die Sie kontrollieren, ohne Agenten-Footprint auf überwachten Geräten. Diese Bereitstellung bündelt LibreNMS mit MariaDB, Redis und einem dedizierten Poller-Dispatcher-Container, damit Polling und Warnmeldungen zuverlässig neben der Web-Benutzeroberfläche laufen.