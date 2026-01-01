Bis zu 69 % Rabatt auf Quasarr

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JDownloader-BrÃ¼cke, die einen Newznab-Indexer und einen SABnzbd-Download-Client fÃ¼r den gesamten Arr-Mediastack bereitstellt.

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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Quasarr erstellen kÃ¶nnen

Quasarr ist ein schlanker Python-Dienst, der sich als Newznab-Indexer und SABnzbd-Download-Client ausgibt und dann jeden Grab Ã¼ber seine My JDownloader Cloud-API an JDownloader 2 weiterleitet. Das Ergebnis ist eine nahtlose BrÃ¼cke, die es Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr und Magazarr ermÃ¶glicht, von One-Click-Hostern zu suchen und herunterzuladen, ohne jemals echtes Usenet oder BitTorrent zu berÃ¼hren.

Das Selbst-Hosten von Quasarr auf einem VPS hÃ¤lt die BrÃ¼cke rund um die Uhr online, neben JDownloader, und beinhaltet einen integrierten CAPTCHA-EntschlÃ¼sselungsfluss fÃ¼r geschÃ¼tzte Links. Aktive GitHub-Sponsoren kÃ¶nnen SponsorsHelper einbinden, um CAPTCHAs automatisch zu lÃ¶sen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Quasarr

JDownloader BrÃ¼cke

Leitet jeden Abruf von Radarr, Sonarr, Lidarr und Magazarr direkt an JDownloader 2 Ã¼ber die My JDownloader Cloud-API weiter.

Newznab Indexer

Quasarr stellt einen Newznab-kompatiblen Such-Endpunkt bereit, damit der Arr-Stack VerÃ¶ffentlichungen auf unterstÃ¼tzten One-Click-Hostern mithilfe von IMDb-IDs oder Textabfragen finden kann.

SABnzbd Client-Emulation

Fungiert als SABnzbd-Download-Client, damit Radarr, Sonarr und Lidarr abgeschlossene Downloads in die Warteschlange stellen, Ã¼berwachen und importieren kÃ¶nnen, ohne ihren Workflow zu Ã¤ndern.

CAPTCHA-EntschlÃ¼sselung

Die integrierte Link-EntschlÃ¼sselung verarbeitet CAPTCHA-geschÃ¼tzte VerÃ¶ffentlichungen, mit optionalen Tampermonkey-Skripten und SponsorsHelper-Integration zur automatischen LÃ¶sung.

Kategorie- und Spiegelsteuerung

Kategorieweise Whitelists fÃ¼r Hostnamen und Download-Spiegel halten Ihre Bibliothek auf den Quellen, denen Sie vertrauen, ohne die Arr-Konfiguration zu Ã¤ndern.

Benachrichtigungen und Authentifizierung

Optionale Discord- und Telegram-Benachrichtigungen sowie formularbasierte oder HTTP-Basic-Authentifizierung schÃ¼tzen die Web-BenutzeroberflÃ¤che und halten Sie auf dem Laufenden.

Warum Sie Quasarr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Martin K
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