OneDev ist eine umfassende, selbst gehostete DevOps-Plattform, die Git-Hosting, CI/CD-Automatisierung, Issue-Tracking, Kanban-Boards und ein Paket-Registry in einer einzigen Anwendung vereint. Sein visueller Pipeline-Builder und die Code-Intelligence-Funktionen machen es Entwicklern ohne tiefgreifende DevOps-Expertise zugÃ¤nglich, wÃ¤hrend die erweiterte Abfragesprache Power-Usern prÃ¤zise Kontrolle Ã¼ber Builds, Issues und Commits ermÃ¶glicht.

Das Selbst-Hosting von OneDev auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Entwickler zu festen Infrastrukturkosten, mit vollstÃ¤ndiger Kontrolle Ã¼ber Ihren Quellcode und Ihre Build-Artefakte. Diese Vorlage beinhaltet PostgreSQL fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und Docker-Socket-Zugriff, damit OneDev CI/CD-Jobs direkt auf Ihrem Server ausfÃ¼hren kann.