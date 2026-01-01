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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Beszel erstellen können

Beszel ist eine schlanke Serverüberwachungsplattform, die umfassende Systemsichtbarkeit bietet — CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte, Netzwerk, Temperatur, GPU, S.M.A.R.T.-Festplattenzustand sowie Docker- und Podman-Statistiken pro Container — ohne den Ressourcen-Overhead vollständiger Observability-Stacks wie Prometheus und Grafana. Basierend auf PocketBase mit Go-Backend nutzt es eine Hub-und-Agenten-Architektur: Der Hub hostet die Weboberfläche und speichert historische Daten, während schlanke Agenten auf jedem überwachten Server laufen, um Metriken zu erfassen.

Das Selbst-Hosten von Beszel bietet Ihnen einen Überwachungs-Hub, der unabhängig von den Servern ist, die er überwacht, sodass Infrastrukturprobleme auch dann sichtbar sind, wenn einzelne Systeme unter Stress stehen. Konfigurierbare Alarme benachrichtigen Sie, wenn CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten-, Bandbreiten- oder Temperaturschwellenwerte überschritten werden, und automatische Backups auf lokale Festplatte oder S3-kompatiblen Speicher schützen Ihre historischen Leistungsdaten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Beszel

Docker-Container-Metriken

Verfolgen Sie die CPU-, Speicher- und Netzwerknutzung pro Container neben den Host-Systemmetriken, was Ihnen eine einheitliche Ansicht sowohl des Hosts als auch seiner containerisierten Workloads ermöglicht.

Hub-und-Agent-Architektur

Ein einziger Hub aggregiert Daten von unbegrenzten Agenten, die auf entfernten Servern laufen, wodurch es einfach wird, Ihre gesamte Flotte von einem einzigen Dashboard aus zu überwachen.

Konfigurierbare Alarmierung

Legen Sie Schwellenwerte für jede überwachte Metrik fest — CPU-Auslastung, Festplattennutzung, Temperatur, Bandbreite — und erhalten Sie Benachrichtigungen, bevor Probleme die Benutzer beeinträchtigen.

Historische Datenaufbewahrung

Der Leistungsverlauf wird in der Datenbank des Hubs gespeichert, was eine langfristige Trendanalyse und Kapazitätsplanung ermöglicht, die über die Möglichkeiten von Echtzeit-Dashboards hinausgeht.

GPU- und S.M.A.R.T.-Überwachung

Überwachen Sie die GPU-Auslastung von Nvidia, AMD und Intel zusammen mit S.M.A.R.T.-Festplattenzustandsdaten, um Hardware-Degradation zu erkennen, bevor sie zu Ausfällen führt.

Warum Sie Beszel auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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