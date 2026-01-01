Beszel mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige Serverüberwachungsplattform mit Docker-Container-Statistiken, historischen Daten und konfigurierbaren Warnmeldungen für Ihre Infrastruktur.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Beszel erstellen können
Beszel ist eine schlanke Serverüberwachungsplattform, die umfassende Systemsichtbarkeit bietet — CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte, Netzwerk, Temperatur, GPU, S.M.A.R.T.-Festplattenzustand sowie Docker- und Podman-Statistiken pro Container — ohne den Ressourcen-Overhead vollständiger Observability-Stacks wie Prometheus und Grafana. Basierend auf PocketBase mit Go-Backend nutzt es eine Hub-und-Agenten-Architektur: Der Hub hostet die Weboberfläche und speichert historische Daten, während schlanke Agenten auf jedem überwachten Server laufen, um Metriken zu erfassen.
Das Selbst-Hosten von Beszel bietet Ihnen einen Überwachungs-Hub, der unabhängig von den Servern ist, die er überwacht, sodass Infrastrukturprobleme auch dann sichtbar sind, wenn einzelne Systeme unter Stress stehen. Konfigurierbare Alarme benachrichtigen Sie, wenn CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten-, Bandbreiten- oder Temperaturschwellenwerte überschritten werden, und automatische Backups auf lokale Festplatte oder S3-kompatiblen Speicher schützen Ihre historischen Leistungsdaten.
Wichtige Funktionen von Beszel
Docker-Container-Metriken
Verfolgen Sie die CPU-, Speicher- und Netzwerknutzung pro Container neben den Host-Systemmetriken, was Ihnen eine einheitliche Ansicht sowohl des Hosts als auch seiner containerisierten Workloads ermöglicht.
Hub-und-Agent-Architektur
Ein einziger Hub aggregiert Daten von unbegrenzten Agenten, die auf entfernten Servern laufen, wodurch es einfach wird, Ihre gesamte Flotte von einem einzigen Dashboard aus zu überwachen.
Konfigurierbare Alarmierung
Legen Sie Schwellenwerte für jede überwachte Metrik fest — CPU-Auslastung, Festplattennutzung, Temperatur, Bandbreite — und erhalten Sie Benachrichtigungen, bevor Probleme die Benutzer beeinträchtigen.
Historische Datenaufbewahrung
Der Leistungsverlauf wird in der Datenbank des Hubs gespeichert, was eine langfristige Trendanalyse und Kapazitätsplanung ermöglicht, die über die Möglichkeiten von Echtzeit-Dashboards hinausgeht.
GPU- und S.M.A.R.T.-Überwachung
Überwachen Sie die GPU-Auslastung von Nvidia, AMD und Intel zusammen mit S.M.A.R.T.-Festplattenzustandsdaten, um Hardware-Degradation zu erkennen, bevor sie zu Ausfällen führt.
Warum Sie Beszel auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
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