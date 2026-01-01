autobrr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Download-Automatisierungstool, das Indexer-IRC-Kanäle in Echtzeit überwacht, um Torrents zu erfassen, sobald sie angekündigt werden.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit autobrr erstellen können
autobrr ist eine Download-Automatisierungsplattform der nächsten Generation für Torrents und Usenet, die die Funktionalität von Tools wie autodl-irssi, trackarr und flexget in einer einzigen modernen Lösung vereint. Es verbindet sich mit Indexer-IRC-Kanälen, wo neue Veröffentlichungen in dem Moment angekündigt werden, in dem sie hochgeladen werden, wendet Ihre Filterregeln an und leitet passende Torrent-Dateien an Ihren ausgewählten Download-Client weiter — alles in Echtzeit, ohne Abfrageverzögerungen.
Das Selbst-Hosting von autobrr auf einem VPS gewährleistet eine 24/7-IRC-Kanalüberwachung mit persistenten Verbindungen, die eine Heimmaschine mit dynamischer IP oder geplanten Ausfallzeiten nicht zuverlässig aufrechterhalten kann. Der kontinuierliche Betrieb auf dedizierter Infrastruktur bedeutet, dass Ihre Automatisierung niemals ein Freeleech-Fenster, eine Veröffentlichung mit begrenzten Seedern oder eine zeitkritische Ratio-Gelegenheit auf privaten Trackern verpasst.
Wichtige Funktionen von autobrr
Echtzeit-IRC-Überwachung
Persistente Verbindungen zu Indexer-IRC-Ankündigungskanälen erkennen neue Veröffentlichungen sofort, wenn sie hochgeladen werden, bevor RSS-Feeds oder API-Abfragen sie sehen würden.
Erweiterte Filterregeln
Erstellen Sie komplexe Filter basierend auf Größe, Kategorie, Uploader, Release-Gruppe, Auflösung und benutzerdefinierten Regex-Mustern, um genau das zu erhalten, was Sie wollen, und nichts anderes.
Multi-Client-Unterstützung
Sende erfasste Torrents direkt an qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr oder Überwachungsordner — wobei verschiedene Filter automatisch an verschiedene Clients weitergeleitet werden.
arr Integration
Native Integration mit Radarr, Sonarr, Lidarr und Whisparr ermöglicht es autobrr zu prüfen, ob eine Veröffentlichung tatsächlich gewünscht ist, bevor sie heruntergeladen wird, wodurch unnötige Bandbreitennutzung vermieden wird.
Statistiken und Verlauf
Verfolgen Sie Download-Zahlen, filtern Sie Trefferquoten und rufen Sie den Verlauf über die Weboberfläche ab, damit Sie Ihre Regeln optimieren und die Leistung Ihrer Automatisierung im Laufe der Zeit verstehen können.
Warum Sie autobrr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.