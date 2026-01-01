autobrr ist eine Download-Automatisierungsplattform der nächsten Generation für Torrents und Usenet, die die Funktionalität von Tools wie autodl-irssi, trackarr und flexget in einer einzigen modernen Lösung vereint. Es verbindet sich mit Indexer-IRC-Kanälen, wo neue Veröffentlichungen in dem Moment angekündigt werden, in dem sie hochgeladen werden, wendet Ihre Filterregeln an und leitet passende Torrent-Dateien an Ihren ausgewählten Download-Client weiter — alles in Echtzeit, ohne Abfrageverzögerungen.

Das Selbst-Hosting von autobrr auf einem VPS gewährleistet eine 24/7-IRC-Kanalüberwachung mit persistenten Verbindungen, die eine Heimmaschine mit dynamischer IP oder geplanten Ausfallzeiten nicht zuverlässig aufrechterhalten kann. Der kontinuierliche Betrieb auf dedizierter Infrastruktur bedeutet, dass Ihre Automatisierung niemals ein Freeleech-Fenster, eine Veröffentlichung mit begrenzten Seedern oder eine zeitkritische Ratio-Gelegenheit auf privaten Trackern verpasst.