Plone mit einem Klick installieren.
Sicheres Open-Source-Content-Management-System, dem Regierungen, Universitäten und Unternehmen seit über zwei Jahrzehnten vertrauen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plone erstellen können
Plone ist ein ausgereiftes, unternehmenstaugliches Open-Source-CMS, das auf einer soliden Python-Grundlage aufgebaut ist. Es betreibt Tausende von Websites bei Regierungsbehörden, Universitäten, NGOs und globalen Unternehmen und kann auf eine über 20-jährige Geschichte ohne eine einzige gemeldete Remote-Code-Execution-Schwachstelle zurückblicken. Plone 6 liefert die Classic UI – eine voll ausgestattete Redaktionsumgebung mit granularer rollenbasierter Zugriffskontrolle, mehrsprachigem Inhalt, Versionierung und einem reichhaltigen Add-on-Ökosystem von über 300 Paketen.
Das Selbst-Hosting von Plone auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Inhalte und Benutzerdaten, keine Pro-Sitz-Lizenzierung und die Flexibilität, die Plattform durch Python-Add-ons und eine REST-API zu erweitern, die Headless- und Hybrid-Publishing-Workflows ermöglicht.
Wichtige Funktionen von Plone
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Plone verfügt über eine 20-jährige Sicherheitsbilanz und ein engagiertes Sicherheitsteam – was es zum CMS der Wahl für Regierungs- und Gesundheitsorganisationen macht, die sich keine Sicherheitsverletzungen leisten können.
Granulare Zugriffskontrolle
Definieren Sie Rollen und Berechtigungen auf jeder Ebene des Inhaltsbaums, damit Redakteure, Prüfer und Leser jeweils nur das sehen und ändern können, wozu sie berechtigt sind.
Vollständige Inhaltsversionierung
Jede Inhaltsänderung wird nachverfolgt und ist reversibel – vergleichen Sie Versionen, stellen Sie frühere Zustände wieder her und pflegen Sie einen vollständigen Prüfverlauf ohne zusätzliche Plugins.
Mehrsprachiger Support
Verwalten Sie Inhalte in mehreren Sprachen mit integrierten Übersetzungs-Workflows, sprachsensibler Navigation und sprachspezifischen Veröffentlichungssteuerungen.
REST-API
Die plone.restapi-Schicht stellt alle Inhalte und Konfigurationen als JSON-Endpunkte bereit und ermöglicht so Headless-Publishing, mobile Apps und Integrationen von Drittanbietern.
Erweiterbares Add-on-Ökosystem
Über 300 Community-Add-ons decken E-Commerce, LDAP-Authentifizierung, erweiterte Suche und benutzerdefinierte Workflows ab – alle installierbar, ohne den Kern zu forken.
Warum Sie Plone auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.