Inkscape ist der führende Open-Source-Vektorgrafikeditor zum Erstellen von Logos, Symbolen, Illustrationen und technischen Diagrammen im SVG-Format. Diese Vorlage führt die vollständige Inkscape-Desktop-Anwendung über KasmVNC aus und macht sie von jedem modernen Browser aus zugänglich, ohne dass etwas lokal installiert werden muss.

Das Hosten von Inkscape auf einem VPS bietet Ihnen einen persistenten Design-Arbeitsbereich, der Sie geräteübergreifend begleitet. Ihre benutzerdefinierten Erweiterungen, Paletten, Vorlagen und Projektdateien sind immer verfügbar, und die Umgebung ist über HTTPS mit Passwortauthentifizierung gesichert – kein VPN oder Desktop-Synchronisierung erforderlich.