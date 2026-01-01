Drizzle Gateway per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Datenbankverwaltungsstudio, das auf dem Drizzle ORM-Ökosystem aufbaut, mit visueller Abfrageerstellung und Unterstützung für mehrere Datenbanken.
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Was Sie mit Drizzle Gateway erstellen können
Drizzle Gateway ist eine erweiterte, selbst gehostete Version von Drizzle Studio, die Entwicklern und Datenbankadministratoren eine umfassende webbasierte Oberfläche zur Verwaltung ihrer Datenbanken bietet. Basierend auf dem Drizzle ORM-Ökosystem bietet es erweiterte Abfrageerstellung, Echtzeit-Schema-Visualisierung und Migrationsverwaltung in einem einzigen Tool, das von jedem Browser aus zugänglich ist.
Die Anwendung unterstützt mehrere gleichzeitige Datenbankverbindungen, was sie zu einem zentralen Hub für Teams macht, die in Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen arbeiten. Ein Master-Passwortschutz sichert den Zugriff, während persistenter Speicher alle Verbindungskonfigurationen und gespeicherten Abfragen über Neustarts hinweg intakt hält. Das Selbst-Hosting stellt sicher, dass sensible Datenbankzugangsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen.
Wichtige Funktionen von Drizzle Gateway
Visueller Abfrage-Builder
Datenbankabfragen über eine intuitive Benutzeroberfläche mit Typsicherheit erstellen und ausführen – kein rohes SQL für gängige Operationen erforderlich.
Schema-Visualisierung
Sehen Sie Ihre Datenbankstruktur und Beziehungen in einem visuellen Echtzeit-Diagramm, das sich aktualisiert, wenn Sie Schemaänderungen vornehmen.
Mehrfach-Datenbankverbindungen
Verwalten Sie gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Datenbanken und wechseln Sie zwischen Umgebungen, ohne die Benutzeroberfläche zu verlassen.
Migrationsmanagement
Generieren, Vorschau anzeigen und Schema-Migrationen direkt über die Benutzeroberfläche anwenden, wodurch Ihre Datenbankentwicklung organisiert und nachvollziehbar bleibt.
Master-Passwort-Schutz
Sichert den Zugriff auf alle Datenbankverbindungen hinter einem einzigen Master-Passwort, wobei die Anmeldeinformationen auf Ihrem VPS sicher bleiben.
Warum Sie Drizzle Gateway auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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