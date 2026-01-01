Errbit ist ein quelloffener Fehler-Tracker, der als Drop-in-Ersatz für die Airbrake API entwickelt wurde. Jeder Airbrake-kompatible Notifier – einschließlich des offiziellen Gems für Ruby und Rails, airbrake-js für den Browser und Node sowie Community-Bibliotheken für Python, PHP und mehr – kann auf Ihre Errbit-Instanz statt auf einen SaaS-Endpunkt zeigen und sofort beginnen, Ausnahmen, Backtraces und den Anforderungskontext in ein einheitliches Dashboard zu streamen.

Das Selbst-Hosting von Errbit auf einem VPS hält vollständige Stack-Traces, Benutzerdetails und Parameter-Dumps unter Ihrer Kontrolle, anstatt sensible Produktionsdaten an einen Drittanbieterdienst zu übergeben. Errbit gruppiert doppelte Meldungen in einzelne Fehlerdatensätze, unterstützt Benachrichtigungsregeln pro Anwendung und integriert sich mit GitHub, GitLab und anderen Issue-Trackern, damit Fehler direkt aus der Produktion in Ihren bestehenden Workflow fließen.