Errbit als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Airbrake-kompatibles Fehlererfassungstool für Ruby-, Rails-, Python-, JavaScript- und PHP-Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Errbit erstellen können
Errbit ist ein quelloffener Fehler-Tracker, der als Drop-in-Ersatz für die Airbrake API entwickelt wurde. Jeder Airbrake-kompatible Notifier – einschließlich des offiziellen Gems für Ruby und Rails, airbrake-js für den Browser und Node sowie Community-Bibliotheken für Python, PHP und mehr – kann auf Ihre Errbit-Instanz statt auf einen SaaS-Endpunkt zeigen und sofort beginnen, Ausnahmen, Backtraces und den Anforderungskontext in ein einheitliches Dashboard zu streamen.
Das Selbst-Hosting von Errbit auf einem VPS hält vollständige Stack-Traces, Benutzerdetails und Parameter-Dumps unter Ihrer Kontrolle, anstatt sensible Produktionsdaten an einen Drittanbieterdienst zu übergeben. Errbit gruppiert doppelte Meldungen in einzelne Fehlerdatensätze, unterstützt Benachrichtigungsregeln pro Anwendung und integriert sich mit GitHub, GitLab und anderen Issue-Trackern, damit Fehler direkt aus der Produktion in Ihren bestehenden Workflow fließen.
Wichtige Funktionen von Errbit
Airbrake API kompatibel
Richten Sie jeden bestehenden Airbrake-Notifier ohne Codeänderungen auf Errbit aus – Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP und Community-Bibliotheken funktionieren alle sofort.
Intelligente Fehlergruppierung
Konfigurierbares Fingerprinting dedupliziert identische Ausnahmen über Bereitstellungen, Umgebungen und Instanzen hinweg, damit Sie auf die Grundursachen reagieren, anstatt auf wiederholtes Rauschen.
Multi-App-Isolation
Verfolgen Sie Fehler von vielen Diensten in einer einzigen Errbit-Instanz, mit anwendungsspezifischen Umgebungen, Beobachtern, Benachrichtigungsschwellenwerten und Zugriffskontrollen.
Issue-Tracker-Integration
Erstellen Sie GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- und Trac-Probleme direkt aus einem Errbit-Fehler, um Produktionsfehler in Ihrem bestehenden Workflow sichtbar zu halten.
OAuth- und LDAP-Login
Authentifizieren Sie Nutzer über GitHub, Google oder LDAP und richten Sie Konten aus Ihrer GitHub-Organisation ein, ohne einen separaten Identitätsspeicher verwalten zu müssen.
E-Mail- und Webhook-Benachrichtigungen
Benachrichtigen Sie Beobachter per E-Mail bei konfigurierbaren Vorkommensschwellen und senden Sie Benachrichtigungen an Slack, HipChat, Campfire oder benutzerdefinierte Webhooks für Chat-orientierte Teams.
Warum Sie Errbit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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