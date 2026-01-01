LocalAI ist eine kostenlose, quelloffene Alternative zur OpenAI API, die vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft. Sie implementiert die OpenAI REST API-Spezifikation, sodass jede für OpenAI entwickelte Anwendung – LangChain, LlamaIndex, AutoGen und Hunderte andere – durch Ändern einer einzigen Endpunkt-URL ohne Codeänderungen auf LocalAI umgestellt werden kann. Sie unterstützt Sprachmodelle über llama.cpp, Bildgenerierung über Stable Diffusion und Audio-Transkription über Whisper, alles von einem Container aus mit einer integrierten Modellgalerie und Chat-Benutzeroberfläche.

Das Selbst-Hosting von LocalAI bedeutet, dass Ihre Prompts, Antworten und generierten Inhalte Ihren Server niemals verlassen. Es gibt keine Kosten pro Token, keine Ratenbegrenzungen und keine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Drittanbieter-APIs – was es praktisch für datenschutzsensible Workloads und kostenbewusste Produktionsbereitstellungen macht.