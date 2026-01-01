Kutt mit einem Klick installieren.
Moderner Open-Source URL-Shortener mit benutzerdefinierten Domains, Klick-Analysen und einer vollständigen REST-API.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kutt erstellen können
Kutt ist ein selbst gehosteter URL-Kürzer, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Kurz-Links, Analysedaten und den Benutzerzugriff gibt. Erstellen Sie gebrandete Kurz-URLs auf Ihrer eigenen Domain, verfolgen Sie Klickstatistiken pro Link und verwalten Sie alles über eine übersichtliche Admin-Oberfläche — ohne Daten an kommerzielle Dienste wie Bitly oder TinyURL zu senden.
Über die grundlegende Kürzung hinaus ermöglicht Kutt Ihnen, Links mit Passwörtern zu schützen, automatische Ablaufdaten festzulegen und registrierte Benutzer zu verwalten. Eine vollständige REST-API und Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox erleichtern die Integration der Link-Erstellung in bestehende Workflows. Selbst-Hosting bedeutet, dass Ihre Link-Daten privat bleiben und Sie keine Gebühren pro Klick zahlen.
Wichtige Funktionen von Kutt
Benutzerdefinierte Domain-Unterstützung
Stellen Sie Kurz-Links von Ihrer eigenen Marken-Domain bereit, damit jede URL, die Sie teilen, Ihre Identität stärkt, anstatt die eines Drittanbieters.
Pro-Link-Analysen
Verfolgen Sie Klickzahlen, Referrer, Länder und Geräte für jeden verkürzten Link, um Reichweite und Kampagnenleistung zu messen.
Passwortgeschützte Links
Fügen Sie jedem Link ein optionales Passwort hinzu, damit nur Personen mit dem Passwort die Ziel-URL erreichen können.
Link-Ablauf
Legen Sie ein automatisches Ablaufdatum für jeden Link fest, und er funktioniert ohne manuelles Eingreifen nicht mehr — nützlich für zeitkritische Kampagnen.
REST API
Erstellen, verwalten und löschen Sie Links programmatisch über eine voll ausgestattete API, wodurch die Integration von Kutt in Ihre Apps und Pipelines einfach wird.
Benutzerverwaltung
Das Admin-Panel ermöglicht die Verwaltung von registrierten Benutzern und allen Links systemweit, wobei Registrierung und anonymer Zugriff standardmäßig deaktiviert sind.
Warum Sie Kutt auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.