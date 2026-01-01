Kutt ist ein selbst gehosteter URL-Kürzer, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Kurz-Links, Analysedaten und den Benutzerzugriff gibt. Erstellen Sie gebrandete Kurz-URLs auf Ihrer eigenen Domain, verfolgen Sie Klickstatistiken pro Link und verwalten Sie alles über eine übersichtliche Admin-Oberfläche — ohne Daten an kommerzielle Dienste wie Bitly oder TinyURL zu senden.

Über die grundlegende Kürzung hinaus ermöglicht Kutt Ihnen, Links mit Passwörtern zu schützen, automatische Ablaufdaten festzulegen und registrierte Benutzer zu verwalten. Eine vollständige REST-API und Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox erleichtern die Integration der Link-Erstellung in bestehende Workflows. Selbst-Hosting bedeutet, dass Ihre Link-Daten privat bleiben und Sie keine Gebühren pro Klick zahlen.