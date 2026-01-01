openrouteservice ist eine von HeiGIT entwickelte Open-Source-Routing-Engine, die OpenStreetMap-Daten in produktionsreife Wegbeschreibungen, Zeit-Distanz-Matrizen und Isochronen-Erreichbarkeitspolygone umwandelt. Im Gegensatz zu kommerziellen Karten-APIs bietet sie Entwicklern ein kostenloses, vollstÃ¤ndig transparentes Routing-Backend mit Profilen, die fÃ¼r Autos, schwere Nutzfahrzeuge, FahrrÃ¤der, FuÃŸgÃ¤nger und RollstÃ¼hle optimiert sind.

Das Selbst-Hosting von openrouteservice auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Abrechnung pro Anfrage, Ratenbegrenzungen und die Weitergabe von Daten an Dritte. Sie steuern, welche Regionen und Profile geladen werden, Sie halten Kundenkoordinaten privat und Sie kÃ¶nnen die Engine mit benutzerdefinierten OSM-AuszÃ¼gen, EinschrÃ¤nkungen und HÃ¶hendaten erweitern, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind.