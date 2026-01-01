RSS Bridge ist ein Open-Source-PHP-Dienst, der RSS- und Atom-Feeds für Websites generiert, die diese nicht mehr veröffentlichen – soziale Netzwerke, Videoplattformen, Nachrichtenportale, Foren-Threads und die lange Liste von Seiten, die in den letzten zehn Jahren still und leise ihre Feeds eingestellt haben. Es liefert Hunderte von von der Community gepflegten Bridges und stellt jede davon als stabile Feed-URL bereit, die Sie mit jedem Reader abonnieren können.

Das Selbst-Hosting von RSS Bridge auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste privat, umgeht die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten öffentlicher Instanzen, die mit gemeinsam genutzten Community-Bereitstellungen einhergehen, und ermöglicht es Ihnen, genau festzulegen, welche Bridges Ihre Instanz bereitstellt. In Kombination mit einem selbst gehosteten Reader wie FreshRSS oder CommaFeed gibt es Ihnen die Kontrolle darüber zurück, wie Sie das offene Web nutzen.