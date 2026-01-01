RSS Bridge als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Brücke, die Websites ohne RSS in saubere, abonnierbare Feeds für jeden Leser verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit RSS Bridge erstellen können
RSS Bridge ist ein Open-Source-PHP-Dienst, der RSS- und Atom-Feeds für Websites generiert, die diese nicht mehr veröffentlichen – soziale Netzwerke, Videoplattformen, Nachrichtenportale, Foren-Threads und die lange Liste von Seiten, die in den letzten zehn Jahren still und leise ihre Feeds eingestellt haben. Es liefert Hunderte von von der Community gepflegten Bridges und stellt jede davon als stabile Feed-URL bereit, die Sie mit jedem Reader abonnieren können.
Das Selbst-Hosting von RSS Bridge auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste privat, umgeht die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten öffentlicher Instanzen, die mit gemeinsam genutzten Community-Bereitstellungen einhergehen, und ermöglicht es Ihnen, genau festzulegen, welche Bridges Ihre Instanz bereitstellt. In Kombination mit einem selbst gehosteten Reader wie FreshRSS oder CommaFeed gibt es Ihnen die Kontrolle darüber zurück, wie Sie das offene Web nutzen.
Wichtige Funktionen von RSS Bridge
Hunderte von Brücken
Generieren Sie Feeds von YouTube-Kanälen, Mastodon-Timelines, Reddit-Subreddits, Bandcamp-Seiten, GitHub-Releases, Nachrichtenseiten und vielen weiteren Quellen, direkt einsatzbereit.
Mehrere Feed-Formate
Stellen Sie jede Quelle als Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML oder Klartext bereit, damit jeder Leser, Scraper oder Webhook-Konsument sie nutzen kann.
Brücken-Whitelist
Beschränken Sie Ihre Instanz auf eine kuratierte Auswahl von Bridges über
whitelist.txt, um die Ressourcennutzung zu kontrollieren und die Offenlegung selten genutzter Scraper zu vermeiden.
Abrufen in Browser-Qualität
Bündelt curl-impersonate, damit Anfragen wie ein echter Chrome-Browser aussehen und umgeht so Websites, die standardmäßige HTTP-Clients blockieren.
Benutzerdefinierte Brücken
Legen Sie Ihre eigenen
Bridge.php-Dateien in das Konfigurations-Volume, um jede benötigte Website zu scrapen, ohne das Projekt zu forken.
Keine Konten erforderlich
Zustandslose Web-Benutzeroberfläche ohne Benutzer, Datenbank oder Registrierung — Feed-URLs sind der einzige persistente Zustand.
Warum Sie RSS Bridge auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.