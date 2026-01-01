Bis zu 69 % Rabatt auf RSS Bridge

RSS Bridge als Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Selbst gehostete Brücke, die Websites ohne RSS in saubere, abonnierbare Feeds für jeden Leser verwandelt.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49/Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
RSS Bridge als Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für RSS Bridge

69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit RSS Bridge erstellen können

RSS Bridge ist ein Open-Source-PHP-Dienst, der RSS- und Atom-Feeds für Websites generiert, die diese nicht mehr veröffentlichen – soziale Netzwerke, Videoplattformen, Nachrichtenportale, Foren-Threads und die lange Liste von Seiten, die in den letzten zehn Jahren still und leise ihre Feeds eingestellt haben. Es liefert Hunderte von von der Community gepflegten Bridges und stellt jede davon als stabile Feed-URL bereit, die Sie mit jedem Reader abonnieren können.

Das Selbst-Hosting von RSS Bridge auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste privat, umgeht die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten öffentlicher Instanzen, die mit gemeinsam genutzten Community-Bereitstellungen einhergehen, und ermöglicht es Ihnen, genau festzulegen, welche Bridges Ihre Instanz bereitstellt. In Kombination mit einem selbst gehosteten Reader wie FreshRSS oder CommaFeed gibt es Ihnen die Kontrolle darüber zurück, wie Sie das offene Web nutzen.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von RSS Bridge

Hunderte von Brücken

Generieren Sie Feeds von YouTube-Kanälen, Mastodon-Timelines, Reddit-Subreddits, Bandcamp-Seiten, GitHub-Releases, Nachrichtenseiten und vielen weiteren Quellen, direkt einsatzbereit.

Mehrere Feed-Formate

Stellen Sie jede Quelle als Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML oder Klartext bereit, damit jeder Leser, Scraper oder Webhook-Konsument sie nutzen kann.

Brücken-Whitelist

Beschränken Sie Ihre Instanz auf eine kuratierte Auswahl von Bridges über whitelist.txt, um die Ressourcennutzung zu kontrollieren und die Offenlegung selten genutzter Scraper zu vermeiden.

Abrufen in Browser-Qualität

Bündelt curl-impersonate, damit Anfragen wie ein echter Chrome-Browser aussehen und umgeht so Websites, die standardmäßige HTTP-Clients blockieren.

Benutzerdefinierte Brücken

Legen Sie Ihre eigenen Bridge.php-Dateien in das Konfigurations-Volume, um jede benötigte Website zu scrapen, ohne das Projekt zu forken.

Keine Konten erforderlich

Zustandslose Web-Benutzeroberfläche ohne Benutzer, Datenbank oder Registrierung — Feed-URLs sind der einzige persistente Zustand.

Warum Sie RSS Bridge auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Selbst gehosteter Anki-Sync-Server mit Mehrbenutzerunterstützung, Backups und Web-Dashboard

Bereitstellen
Blender

Blender

Browser-zugängliche 3D-Modellierungs-, Animations- und Rendering-Suite

Bereitstellen
CommaFeed

CommaFeed

Selbstgehosteter, von Google Reader inspirierter RSS-Reader mit Tastenkürzeln und mobilen Apps

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.